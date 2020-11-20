Obama: Erdoğan'ın demokrasiye bağlılığı sadece iktidarını koruduğu sürece devam edecek izlenimi edindim

Eski ABD Başkanı Barack Obama, bu hafta çıkan "Promised Land" (Vadedilmiş Toprak) adlı kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'la ilgili görüşlerine de yer verdi. Obama, Erdoğan için, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğe bağlılığı, sadece kendi iktidarını koruduğu sürece var olacak izlenimi edindim" diyor.

Barack Obama, ABD ve Kanada'da 24 saat içinde 890 bin adet satarak rekor kıran kitabında ABD'nin 44. Başkanı olarak farklı ülkelere yaptığı ziyaretleri ve dünya liderleriyle görüşmelerini anlatıyor.

Obama'nın bazı liderlere ilişkin izlenimleri şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'içten ve isteklerine yanıt veren bir lider" diye tanımlayan Obama şöyle devam ediyor:

"Ama onu ne zaman dinlesem uzun boyu hafifçe kamburlaşır, alınmaları ve yakınmalarında sesi yükselirdi.

"Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılığının, sadece kendi iktidarını koruduğu müddetçe süreceğine dair güçlü bir izlenime sahiptim."

Vladimir Putin

Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine ABD'de siyasi kariyerinin ilk yıllarında Chicago'da karşılaştığı "siyaset baronlarını" hatırlattığını belirterek "Nükleer silahları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı dışında bir (mahalle) ağası gibiydi" diyor: