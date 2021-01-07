Obama: “Kongre'deki Şiddeti Trump Kışkırttı”

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Kongre binasını işgal eden göstericilerin Başkan Donald Trump tarafından kışkırtıldığını söyledi.
Barack Obama, Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamasında, ‘’ Tarih, meşru bir seçimin sonuçları hakkında asılsız yalanlar söylemeyi sürdüren bir başkanın kışkırtmasıyla Kongre Binası'nda yaşanan şiddeti haklı olarak, milletimiz için büyük bir onursuzluk ve utanç anı olarak hatırlayacaktır’’ dedi.
‘’Ancak bunu tam anlamıyla bir sürpriz olarak değerlendirirsek kendimizi kandırmış oluruz’’ ifadelerini kullanan Obama, Cumhuriyetçi Parti ve parti yanlısı medyanın iki aydır takipçilerine gerçekleri -- seçimlerin kıl payı farkla kaybedilmediği ve Joe Biden’ın 20 Ocak günü göreve başlayacağı gerçeğini-- söyleme konusunda isteksiz davrandıklarını dile getirdi.
Obama, ‘’Gerçeklikten gitgide uzaklaşan bu fantezi söylemleri, yıllarca tohumları ekilen kızgınlıklara dayanıyor. Şimdi de şiddetli bir kreşendoya dönüşen sonuçlarını görüyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçi Parti liderlerine de çağrı yapan Obama, ‘’Ya bu yolda devam ederek ve kızgın alevleri körüklemeyi sürdürebilirler ya da gerçeği seçip alevleri söndürmek için ilk adımları atabilirler. Amerika'yı seçebilirler’’ dedi.
Obama yazılı açıklamasını, ‘’Bugün Başkan’ın partisinin birçok üyesinin güçlü bir şekilde seslerini yükselttiğini görmek beni yüreklendirdi. Onların sesleri, Georgia gibi eyaletlerde sindirilmeyi reddeden ve görevlerini onurlu bir şekilde yerine getiren Cumhuriyetçi yöneticiler ve yerel seçim yetkililerinin örneklerini arttırıyor. Seçilmiş Başkan Biden, siyasetimize ortak bir gayeyi geri getirmeye çalışırken, şu anda ve önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda böyle daha fazla lidere ihtiyacımız var. Hangi partiden olursak olalım Amerikalılar olarak, Biden’ı bu hedef için desteklemek hepimizin görevidir’’ şeklinde noktaladı.