Obama: “Kongre'deki Şiddeti Trump Kışkırttı”

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Kongre binasını işgal eden göstericilerin Başkan Donald Trump tarafından kışkırtıldığını söyledi.

Barack Obama, Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamasında, ‘’ Tarih, meşru bir seçimin sonuçları hakkında asılsız yalanlar söylemeyi sürdüren bir başkanın kışkırtmasıyla Kongre Binası'nda yaşanan şiddeti haklı olarak, milletimiz için büyük bir onursuzluk ve utanç anı olarak hatırlayacaktır’’ dedi.

‘’Ancak bunu tam anlamıyla bir sürpriz olarak değerlendirirsek kendimizi kandırmış oluruz’’ ifadelerini kullanan Obama, Cumhuriyetçi Parti ve parti yanlısı medyanın iki aydır takipçilerine gerçekleri -- seçimlerin kıl payı farkla kaybedilmediği ve Joe Biden’ın 20 Ocak günü göreve başlayacağı gerçeğini-- söyleme konusunda isteksiz davrandıklarını dile getirdi.

Obama, ‘’Gerçeklikten gitgide uzaklaşan bu fantezi söylemleri, yıllarca tohumları ekilen kızgınlıklara dayanıyor. Şimdi de şiddetli bir kreşendoya dönüşen sonuçlarını görüyoruz’’ ifadelerini kullandı.