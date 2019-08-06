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Obama: ‘Nefret Dilinin Siyasetimizde Yeri Yok’

06.08.2019 00:32 | Son Güncelleme

ABD Eski Başkanı Barack Obama Teksas ve Ohio’daki silahlı saldırıların ardından başlayan silahlanma ve söylem tartışmasına katıldı. Obama Amerikalılar’a liderlerden gelebilecek nefret, korku ve hoşgörüsüzlük dilini reddetmeleri çağrısında bulundu

Obama: ‘Nefret Dilinin Siyasetimizde Yeri Yok’

ABD Eski Başkanı Barack Obama Teksas ve Ohio’daki silahlı saldırıların ardından başlayan silahlanma ve söylem tartışmasına katıldı. Obama Amerikalılar’a liderlerden gelebilecek nefret, korku ve hoşgörüsüzlük dilini reddetmeleri çağrısında bulundu.

Obama Twitter’dan paylaştığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan atıfta bulunmadı. “Liderlerimizden herhangi birinin ağzından çıkan, korku iklimini ya da nefreti besleyecek veya ırkçı duyguları normalleştirecek dili güçlü bir şekilde reddetmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Obama açıklamasında “Bu dilin siyasetimizde ve kamu hayatında yeri yoktur” diye yazdı.

Teksas’ın El Paso kentindeki silahlı saldırının zanlısı, saldırıdan önce bir mesaj platformundan paylaştığı manifestoda saldırı için “Teksas’ın Latin Amerikalılar tarafından işgaline cevap” olarak nitelemişti.

Saldırganın kullandığı dil ve ifadelerle Trump’ın söylemi arasında benzerlikler kuran Demokratlar, Teksas’taki saldırıdan dolaylı olarak Trump’ın sorumlu olduğunu savunmuştu.

Demokratlar’ın, kullandığı söylemle ırkçılığı körüklemekle suçladığı Trump, sabah saatlerinde konuyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında “Ulus olarak ırkçılık, bağnazlık ve beyaz ırkın üstünlüğünün savunulmasını kınamalıyız” mesajını vermiş ancak konuşmasında kendisi hakkındaki bu suçlamalara hiç atıfta bulunmamıştı.

Trump 2016 seçimleri için kampanyasını ilk başlattığında Meksikalı göçmenler için “tecavüzcü”, “uyuşturucu kaçakçıları” gibi ifadeler kullanmıştı. Trump zaman zaman da Meksika sınırından ABD’ye geçen göçmenler için de “işgal” ifadesini kullanmıştı.

Cumartesi günü Teksas’ın El Paso kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler arasında Meksika vatandaşları da vardı.

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