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Obama Online Mezuniyet Töreninde Gençlere Hitap Etti

17.05.2020 13:05 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını nedeniyle Amerika'da okullar bu yıl mezuniyet törenleri düzenleyemedi. Amerika’nın bir önceki başkanı Barack Obama da 2020 yılı mezunu öğrenciler için internet üzerinden düzenlenen mezuniyet törenine yaptığı bir konuşmayla katıldı

Obama Online Mezuniyet Töreninde Gençlere Hitap Etti

Corona virüsü salgını nedeniyle Amerika'da okullar bu yıl mezuniyet törenleri düzenleyemedi. Amerika’nın bir önceki başkanı Barack Obama da 2020 yılı mezunu öğrenciler için internet üzerinden düzenlenen mezuniyet törenine yaptığı bir konuşmayla katıldı.

Yeni mezun öğrencilere mesajlar veren Obama, “Bizleri bölen, eski tarz cinsiyetçilik, ırk, statü ve açgözlülüğü geride bırakalım. Dünyayı başka bir yola koyalım” dedi.

2020 yılı üniversite mezunu öğrencilere seslenen Obama “Eğer dünya daha iyi bir yer olacaksa, bunun olması sizlere bağlı” dedi. Mezuniyetin yetişkinliğe açılan bir bir kapı olduğunu vurgulan eski Amerika Başkanı, gençlere “Artık kimse sizlere ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili olarak ‘Bu konuları anlamak için gençsiniz ya da zaten hep böyle olur’ diyemez. Çünkü Dünya’yı sizin jenerasyonunuz şekillendirecek” dedi.

Obama, konuşmasında öğrencilerin bir kısmının hastalık, ailelerinin işlerini kaybetmesi ve benzeri biçok soruna rağmen mezun olduklarını bildiğini ve mezun olmanın her şart altında büyük bir başarı olduğuna işaret etti.

Obama konuşmasında ayrıca bu zorluklar arasında Amerika’da sık sık yaşanan okullardaki silahlı baskınlara da atıfta bulundu.

Salgın nedeniyle öğrencilerin mezuniyetlerini kutlayamamasına da değinen Obama esprili bir biçimde “Eminim, elbette ki hepiniz ailelerinizi seviyorsunuz ancak bahse girerim ki mezuniyet yılınızın son aylarında evde oturup, TV izlemeyi ve video oyunları oynamayı hayal etmiyordunuz. Ancak dürüst olmak gerekirse mezuniyet yapamamakla ilgili üzüntünüz kısa sürede geçecek ve unutacaksınız. Ben kendi mezuniyetimi tam olarak hatırlamıyorum bile” dedi.

Salgın nedeniyle istihdam konusunda yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Obama, ülkede var olan sağlık sistemi konusundaki problemler, ırksal ayrımlar ve ekonomik eşitsizlik benzeri sorunların, bugünlerde daha da belirginleştiğini söyledi. Obama “Obama çevrenizdeki herkes aç ve hastayken sizin ne kadar para kazandığınızın bir önemi yoktur. Demokrasi ve toplum yapımız ancak sadece kendimizi değil ,birbirimizi düşündüğümüz zaman işler” dedi.

Gençlere 3 tavsiye

Obama ayrıca gençlere 3 tavsiyede bulundu. Amerika’nın bir önceki Başkanı gençlere “Sizlere 3 küçük tavsiyem olacak; birincisi korkmayın. Amerika daha önce de zor zamanlarla karşı karşıya kaldı. Kölelik, iç savaş, kıtlık, hastalık, büyük buhran, ve 11 Eylül saldırıları. Her defasında bu zorluklardan daha güçlenerek çıktık. Çünkü çoğunlukla sizler gibi genç nesiller, geçmişin hatalarından ders aldılar ve herşeyi nasıl daha iyi yapabileceklerini anladılar. İkinci tavsiyem; doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapın. Sizi iyi hissettiren şeyleri yapmanın çocukça olduğunu düşünen birçok insan var ancak inanın birçok iş bu yüzden bu kadar kötüleşiyor. Umarım sizler kendinizi gerçekten kalıcı olan değerlere bağlarsınız. Dürüstlük, sıkı çalışma, sorumluluk, adalet, cömertlik ve başkalarına saygı gibi. Hepimiz gibi hatalar da yapacaksınız ancak içinizdeki sesi dinlerseniz, insanlar da bunu anlayacaklardır ve sorunun değil çözümün bir parçası olacaksınız” dedi.

Obama’nın gençlere son tavsiyesi de bir topluluk olmaları ve sorunların üzerinden birlikte gelmeye çalışmaları oldu. Obama “Bir toplum inşa edin. Hiç kimse büyük şeyleri tek başına yapamaz. Eğer bu zor zamanların üstesinden gelecek, herkesin okuma ve iş bulma imkanlarına sahip olduğu, çevreyi koruduğumuz ve gelecekteki salgınlarla mücadele edebileceğimiz bir dünya yaratacaksak bunu hep birlikte yapmalıyız. Başkalarının sorunlarının da farkında olun ve başkalarının haklarını da savunun. Sizlere ne yapacağınızı anlatmamıza gerek yok sizler zaten liderlik etmeye başladınız bile” dedi.

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