Obama Online Mezuniyet Töreninde Gençlere Hitap Etti

Corona virüsü salgını nedeniyle Amerika'da okullar bu yıl mezuniyet törenleri düzenleyemedi. Amerika’nın bir önceki başkanı Barack Obama da 2020 yılı mezunu öğrenciler için internet üzerinden düzenlenen mezuniyet törenine yaptığı bir konuşmayla katıldı. Yeni mezun öğrencilere mesajlar veren Obama, “Bizleri bölen, eski tarz cinsiyetçilik, ırk, statü ve açgözlülüğü geride bırakalım. Dünyayı başka bir yola koyalım” dedi. 2020 yılı üniversite mezunu öğrencilere seslenen Obama “Eğer dünya daha iyi bir yer olacaksa, bunun olması sizlere bağlı” dedi. Mezuniyetin yetişkinliğe açılan bir bir kapı olduğunu vurgulan eski Amerika Başkanı, gençlere “Artık kimse sizlere ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili olarak ‘Bu konuları anlamak için gençsiniz ya da zaten hep böyle olur’ diyemez. Çünkü Dünya’yı sizin jenerasyonunuz şekillendirecek” dedi. Obama, konuşmasında öğrencilerin bir kısmının hastalık, ailelerinin işlerini kaybetmesi ve benzeri biçok soruna rağmen mezun olduklarını bildiğini ve mezun olmanın her şart altında büyük bir başarı olduğuna işaret etti.

Obama konuşmasında ayrıca bu zorluklar arasında Amerika’da sık sık yaşanan okullardaki silahlı baskınlara da atıfta bulundu. Salgın nedeniyle öğrencilerin mezuniyetlerini kutlayamamasına da değinen Obama esprili bir biçimde “Eminim, elbette ki hepiniz ailelerinizi seviyorsunuz ancak bahse girerim ki mezuniyet yılınızın son aylarında evde oturup, TV izlemeyi ve video oyunları oynamayı hayal etmiyordunuz. Ancak dürüst olmak gerekirse mezuniyet yapamamakla ilgili üzüntünüz kısa sürede geçecek ve unutacaksınız. Ben kendi mezuniyetimi tam olarak hatırlamıyorum bile” dedi. Salgın nedeniyle istihdam konusunda yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Obama, ülkede var olan sağlık sistemi konusundaki problemler, ırksal ayrımlar ve ekonomik eşitsizlik benzeri sorunların, bugünlerde daha da belirginleştiğini söyledi. Obama “Obama çevrenizdeki herkes aç ve hastayken sizin ne kadar para kazandığınızın bir önemi yoktur. Demokrasi ve toplum yapımız ancak sadece kendimizi değil ,birbirimizi düşündüğümüz zaman işler” dedi.