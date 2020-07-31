HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Obama: "Seçim haklarımız cerrahi özenle kesiliyor"

Obama: "Seçim haklarımız cerrahi özenle kesiliyor"

31.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanlık seçimlerine kısa süre kala, Donald Trump'ın Portland'daki göstericilere müdahalesine bir tepki de eski başkanlardan Barack Obama'dan geldi.

Obama: "Seçim haklarımız cerrahi özenle kesiliyor"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oregon eyaletindeki Portland kentinde 63 gündür süren protestolara karşı Başkan Donald Trump'ın tutumunu eleştirenler arasına eski başkanlardan Barack Obama da katıldı.

ABD'nin ilk siyah Başkanı Barack Obama, halefi Trump'ı sert bir dille eleştirdi. B,r süre önce hayatını kaybeden, Temsilciler Meclisi üyesi ve sivil haklar savunucusu John Lewis için düzenlenen anma töreninde bir konuşma yapan Obama, "Hükümetimizin barışçıl göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etmeleri için federal polis gönderdiğine tanıklık ediyoruz" dedi.

Obama, Trump'ın adını kullanmadan yaptığı konuşmada, siyahların ve diğer azınlıkların seçime katılımını engelleme uygulamalarını da eleştirdi. Obama, seçim lokallerinin kapatılması, mektupla oy verme süreci ve oy kullanmak için kayıt işlemlerini zorlaştıran uygulamaların en çok azınlıkları etkilediğini ifade ederek, "seçim haklarımız cerahhi özenle kesiliyor" dedi.

Hükümetle yerel yönetim arasında gerilim

Siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Portland'da devam ediyor. Söz konusu protesto gösterileri Cumhuriyetçi hükümet ile Demokrat yerel yönetimler arasında gerilime yol açtı. Trump karşıtı gösterilere dönüşen eylemler şiddetini artırırken, Başkan Trump'ın kente federal polis göndermesi üzerine gerilim daha da tırmandı.

Federal polisin göstericilere sert müdahalesi büyük tepki topluyor. Demokrat Parti’nin oy oranının yüksek olduğu eyalette, Trump seçim öncesi gerilimi tırmandırmakla suçlanıyor. 3 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala Trump'ın, seçimlerden önce gerilimi, "bilinçli" bir şekilde başlattığı ve ardından kendini, "Hak ve Düzenin Başkanı" olarak lanse edeceği iddia ediliyor.

Son kamuoyu anketlerine göre Demokratların Başkan adayı ve Obama döneminin Başkan Yardımcısı Joe Biden, Trump'ın önünde görünüyor.

ABD Başkanı Trump Perşembe günü de, pandemi nedeniyle mektupla oy kullanmanın ihlallere yol açabileceği gerekçesiyle seçim tarihini erteleme önerisiyle tartışmalara yol açtı. Trump'ın açıklaması muhalif Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçiler içinde de büyük bir kesim tarafından reddedildi.

DW,AFP / GA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşklarını ilan ettiler! Aşklarını ilan ettiler!
Koronavirüs neden koku kaybına yol açıyor?Koronavirüs neden koku kaybına yol açıyor?
YAŞ kararları ile emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?YAŞ kararları ile emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
Koronavirüs neden koku kaybına yol açıyor?

Koronavirüs neden koku kaybına yol açıyor?

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinde Covid-19 tespit edildi

Bolsonaro'nun eşinde Covid-19 tespit edildi

İspanya’da OHAL'in kaldırılmasından bu yana rekor vaka artışı

OHAL'in kaldırılmasından bu yana rekor artış

Japonya koronavirüs nedeniyle 'akıllı cenaze' uygulamasına geçti

Bir ülke korona nedeniyle 'akıllı cenaze' uygulamasına geçti

ABD'li teknoloji devleri çeyreklik bilançolarını açıkladı

Teknoloji devleri çeyreklik bilançolarını açıkladı

ABD'den AB'nin 'siber saldırılar' gerekçesiyle aldığı yaptırım kararına destek

ABD'den AB'nin 'siber saldırılar' kararına destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.