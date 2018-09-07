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Obama: Trump Kutuplaşmanın Sebebi Değil Sonucu

07.09.2018 23:41 | Son Güncelleme

Eski Başkan Barack Obama Amerika'da Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde siyasetin hareketlendiği bir dönemde halka seslendi. Obama Illinois Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada kendisinden sonra göreve gelen Başkan Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi

Obama: Trump Kutuplaşmanın Sebebi Değil Sonucu

Eski Başkan Barack Obama Amerika'da Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde siyasetin hareketlendiği bir dönemde halka seslendi. Obama Illinois Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada kendisinden sonra göreve gelen Başkan Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.

Eski Demokrat Başkan Obama Cumhuriyetçi Trump için "Bütün bunlar Donald Trump ile başlamadı.Trump sebep değil sonuç" dedi. Obama, Başkan Trump'ın siyasetçilerin yıllardır körüklediği hınçlardan beslendiğini savundu.

Obama, Amerikan tarihinde eski başkanların genelde birbirleri için olumsuz görüş beyan etmekten kaçındıklarını belirterek, Trump hakkında sert eleştirileri dile getirmesiyle bir geleneği yıktığını ima etti. Ancak eski Başkan, içinde bulunulan siyasi ortamın da daha iyi bir söylem geliştirilmesi için böyle bir tepkiyi de zorunlu kıldığını vurguladı.

Obama, "Korkudan beslenmek, bir grubu diğeriyle karşı karşıya getirmek, bizim gibi olmayanlar olmasa düzen ve asayişin sağlanacağı söylemi yıllardır var. Sağlıklı bir demokraside bu söylem işe yaramaz. Bunun panzehiri etkisini göstermeye başlar ve siyasi yelpaze içindeki iyi niyetli insanlar geri kafalı ve bağnazları, korkudan beslenenleri ifşa ederek uzlaşı için çalışır" diye konuştu. Obama, "Demokrasilerde boşluk olduğu zaman, diğer sesler bu boşluğu doldurur. Korku siyaseti ve hınç kök salar" dedi.

"Durum normal değil"

"Medyada yer alan manşetlere bakmak bile bu dönemin farklı olduğunu anlamaya yeter" diyen Obama, bu kez boş oturup hiçbir şey yapmamanın daha büyük bir risk taşıdığını vurgulayarak, "Bu durum normal değil" ifadesini kullandı.

Obama New York Times'da isimsiz olarak yayımlanan ve Trump yönetiminden bir yetkilinin kaleme aldığı makaleye de değindi. Obama "Beyaz Saray içinde gizli şekilde Başkanın emirlerine uymayanlar var diye her şeyin yolunda gideceğini iddia etmek denetim sağlamak değildir. Bu konuda çok ciddiyim. Demokrasimiz böyle işlememeli" dedi.

Obama Trump'ın sık sık kendi icraatı olarak söz ettiği ve övündüğü "güçlü ekonomi"ye de değindi. Amerika'da göreve ilk geldiğinde ekonomik kriz devralan Obama, toparlanmanın kendi döneminde başladığını ima ederek, "Ekonominin ne kadar iyi olduğu söylenince, bu toparlanmanın ne zaman başladığını hatırlayalım" dedi.

"Naziler kötü demek ne kadar zor olabilir?"

Obama Trump'ın geçtiğimiz yıl aşırı ağcı gruplar ve karşı gruplar arasında bir kişinin hayatını kaybettiği Charlottesville olaylarına Trump'ın verdiği tepkiyi de eleştirdi. Trump olaylar sırasında yaptığı açıklamada "Her iki grupta da kötü insanlar var" demiş ve bu sözleri ırkçı grupları yeterince sert bir dille eleştirmediği için tepki görmüştü. Obama da "Ayrımcılığa karşı durmamız gerekir. Nazilerin kötü olduğunu söylemek ne kadar zor olabilir?" diye sert çıktı.
​Obama Eylül ve Ekim ayları boyunca ara seçimlere kadar seçim kampanyası faaliyetlerine devam edecek. Hatta Michelle Obama da bu ay içinde eşbaşkanı olduğu "Hepimiz Oy Kullanınca" adlı sivil toplum girşimi kapsamında Las Vegas ve Miami'de bir hafta boyunca etkinlikler düzenleyecek ve seçmenlere oy kullanmaları çağrısında bulunacak.

Trump: Obama'nın konuşması sırasında uyuyakalmışım

Bu arada Başkan Trump bir mitingdeki konuşmasında, Obama'nın konuşmasına alaylı bir dille değindi. North Dakota'da seçim kampanyası mitinginde konuşan Trump, "Kusura bakmayın. İzledim ama sonra uyuyakalmışım" dedi.

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