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Obama Trump'ı hedef aldı

08.09.2018 12:39 | Son Güncelleme

ABD eski Başkanı Barack Obama, Kasım'daki Amerikan Kongresi seçimleri öncesi halefi Trump'a ağır eleştirilerde bulundu.

Obama Trump'ı hedef aldı

Obama, "Amerikan politikalarına akıl ve izan getirme zamanı" dedi.ABD eski Başkanı Barack Obama, Cuma günü Illinois-Urbana Champaign Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada halefi ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını hedef alan açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi Parti’nin geldiği noktadan, Trump’ın Amerikan halkını kutuplaştırması ve basın özgürlüğü için tehdit oluşturmasına kadar pek çok konuya değinen Obama, Kasım ayındaki Amerikan Kongresi seçimlerinde genç seçmenlere, "demokrasiye sahip çıkma" çağrısı yaptı.

Obama gençlere hitap ettiği konuşmasında, şu anda Amerikan politikasındaki mevcut durumun "normal olmadığına" dikkat çekti. Cumhuriyetçi Parti'yi de hedef alan Obama, partinin demokrasiyi tehlikeye attığı, ülkeyi kutuplaştırdığı, uluslararası anlaşmaları hiçe saydığı ve Rusya ile yakınlaştığı eleştirilerinde bulundu.

Obama, Demokrat Parti'nin seçim kampanyası kapsamında yaptığı konuşmada, gençlerin 6 Kasım'daki Amerikan Kongresi seçimlerinde oy kullanarak "Amerikan politikalarına yeniden akıl ve izan getirebilme şansları olduğunu" hatırlattı. Obama gençlere sosyal medyada etiket açmak dışında, oy kullanarak da demokrasi için mücadele edebileceklerini söyledi.

ABD'de başkanların görev süresinin ilk yarısında yapılan ara seçimler niteliğindeki Kongre seçimlerine katılımın düşük olduğu belirtiliyor.

ABD eski Başkanı Obama, "Kötü politika ve görevin kötüye kullanılmasını engelleyecek tek bir şey bulunuyor, o da sizin oyunuz" diye konuştu.

"Trump toplumsal kutuplaştırmayı derinleştirdi"

Beyaz Saray’dan ayrıldığından beri ilk kez Trump’a yönelik eleştirilerini bu denli açık şekilde dile getiren Obama, Trump’ın toplumsal ve siyasal kutuplaştırmayı derinleştirdiğini, yargının bağımsızlığına müdahale etmek istediğini ve basın özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtti.

ABD eski Başkanı Obama, Trump’ın Amerikan halkını yıllardır kutuplaştıran "rahatsızlıkları" yok saydığını da öne sürerek, Trump’ı bu rahatsızlıkları yaratan kişi olarak değil onun bir "semptomu" olarak tanımladı. "Cumhuriyetçi Parti’ye ne oldu?" diye soran Obama, partinin Rusya ile yakınlaşmaya çalışırken, ABD’nin müttefikleriyle ilişkilerine zarar verdiğini savundu.

Kamuoyu anketlerine göre ABD’de 6 Kasım’da yapılacak Kongre seçimlerinde Demokrat Parti’nin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlama şansı yüksek görünüyor. Ancak Demokrat Parti için zor olacak olan, Senato'da çoğunluğu sağlamak. Buna rağmen Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kaybetmesi Trump yönetimini zorlayacak.

DW,AFP,Reuters/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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