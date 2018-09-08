Obama Trump'ı hedef aldı

Obama, "Amerikan politikalarına akıl ve izan getirme zamanı" dedi.ABD eski Başkanı Barack Obama, Cuma günü Illinois-Urbana Champaign Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada halefi ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını hedef alan açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi Parti’nin geldiği noktadan, Trump’ın Amerikan halkını kutuplaştırması ve basın özgürlüğü için tehdit oluşturmasına kadar pek çok konuya değinen Obama, Kasım ayındaki Amerikan Kongresi seçimlerinde genç seçmenlere, "demokrasiye sahip çıkma" çağrısı yaptı.

Obama gençlere hitap ettiği konuşmasında, şu anda Amerikan politikasındaki mevcut durumun "normal olmadığına" dikkat çekti. Cumhuriyetçi Parti'yi de hedef alan Obama, partinin demokrasiyi tehlikeye attığı, ülkeyi kutuplaştırdığı, uluslararası anlaşmaları hiçe saydığı ve Rusya ile yakınlaştığı eleştirilerinde bulundu.

Obama, Demokrat Parti'nin seçim kampanyası kapsamında yaptığı konuşmada, gençlerin 6 Kasım'daki Amerikan Kongresi seçimlerinde oy kullanarak "Amerikan politikalarına yeniden akıl ve izan getirebilme şansları olduğunu" hatırlattı. Obama gençlere sosyal medyada etiket açmak dışında, oy kullanarak da demokrasi için mücadele edebileceklerini söyledi.