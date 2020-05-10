Obama Trump’ın Salgını İdaresini Yorumladı: ‘’Keşmekeş’’

Eski Başkan Barack Obama’nın, yönetiminin eski mensuplarıyla telekonferans sistemi üzerinden düzenlediği bir toplantıda yaptığı açıklamalar ABD medyasına sızdı. Buna göre Obama konuşmasında, Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü krizini idaresini ‘’keşmekeş’’ olarak niteledi. Obama’nın açıklamasının içeriğine ilişkin ilk haber Yahoo News’da yer alırken, Reuters da toplantı hakkında bilgi sahibi bir kaynağa bu sözleri doğrulattığını duyurdu.

Obama, kendisi ve yönetimi salgınla alakalı malzeme eksikliği gibi bir dizi konuda Başkan Trump tarafından sert eleştirilere uğramasına karşın bugüne kadar bu eleştirilere açık ortamda yanıt vermemişti.

Ancak Cuma günü yönetiminde görev yapanlardan oluşan Obama Alumni Association adlı derneğin 3 bin üyesiyle telekonferans üzerinden düzenlediği toplantıda Obama, destekçilerini 3 Kasım seçimlerinde Trump’a karşı Demokrat aday Joe Biden’ı desteklemeye çağırdı.

Obama, ‘’Bu seçimler çok önemli çünkü sadece belirli bir birey ya da siyasi partiye karşı mücadele etmiyoruz; bencil, bölünmüş, kabileci olma ve başkalarını düşman olarak görmenin Amerikan yaşamında daha güçlü bir dürtü haline geldiği uzun vadeli eğilimlere karşı mücadele ediyoruz’’ diye konuştu.