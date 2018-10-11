Obama Vakfı’ndan Kız Çocukları İçin Girişim

Donald Trump’tan önceki Başkan Barack Obama ve eşi tarafından 2014’te kurulan Obama Vakfı, dünya genelinde kız çocuklarına yönelik eğitim fırsatlarının arttırılması için bir girişim başlatıyor.

Eski first lady Michelle Obama Perşembe günü “Küresel Kız Çocukları İttifakı” adlı girişimi tanıttı ve girişimin dünya çapındaki örgütlerle birlikte kamuoyu farkındalığı oluşturmak ve eylemde bulunmak amacıyla kurulduğunu bildirdi.

Obama, ittifakın dünya genelinde eğitim almak isteyen kız çocuklarının karşılaştıkları engelleri temizlemeyi hedefleyen yerel liderlere yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Chicago merkezli vakıf dünya genelinde 98 milyon ergen kız çocuğunun okula gitmediğini belirtiyor. İttifakın internet sitesi girişimle ilgili dünyanın çeşitli ülkelerindeki programları tanıtıyor ve bu programların halk tarafından desteklenmesi için çeşitli yollar öneriyor.

