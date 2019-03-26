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Obamacare Bir Kez Daha Trump Yönetimi’nin Hedefinde

26.03.2019 18:20 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump yönetimi, Obamacare olarak bilinen ve eski Başkan Barack Obama dönemine damga vuran sağlık sigortası uygulamasını bir kez daha hedef aldı. Trump yönetimi uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu savunarak iptal edilmesi talebinde bulundu

Obamacare Bir Kez Daha Trump Yönetimi’nin Hedefinde

Başkan Donald Trump yönetimi, Obamacare olarak bilinen ve eski Başkan Barack Obama dönemine damga vuran sağlık sigortası uygulamasını bir kez daha hedef aldı. Trump yönetimi uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu savunarak iptal edilmesi talebinde bulundu.

Adalet Bakanlığı, Temyiz Mahkemesi’ne gönderdiği iki cümleden oluşan mektupta, ABD Bölge yargıçlarından Reed O’Connor’ın, Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nın (Obamacare) halkı sağlık sigortası almaya mecbur tutması nedeniyle ABD anayasasını ihlal ettiği şeklindeki Aralık ayında vardığı hükme destek verdi.

Adalet Bakanı Yardımcısı Joseph Hunt ve diğer federal yetkililerin imzasını taşıyan mektupta “Adalet Bakanlığı, bölge mahkemesinin kararının deseklenmesi gerektiğine hükmetti” ifadelerine yer verildi.

O’Connor, Teksas, Alabama ve Florida dahil olmak üzere Cumhuriyetçi Partili valiler tarafından yönetilen ve 20 eyaletten oluşan koalisyonun açtığı davada bu karara varmış, vergi yönetmeliğinde Trump’ın da desteklediği bir değişikliğin yasayı anayasaya aykırı hale getirdiğine hükmetmişti.

Obamacare 2012’de Anayasa Mahkemesi’nden dönmüş, yargıçların çoğunluğu, vatandaşlara getirilen sigorta satın alma zorunluluğundan gelen ödemelerin Kongre’nin uygulama yetkisine sahip olduğu bir vergi niteliğinde olduğu hükmüne varmıştı.

Aralık ayındaysa Trump’ın 1,5 milyar dolarlık vergi tasarısını Kongre’den geçirilmesiyle sağlık sigortası almayanlara getirilen para cezası kaldırılmıştı. Bu durumda mahkeme, yasanın kişilerin sağlık sigortası almasını zorunlu hale getiren özelliğinin anayasaya aykırı olduğu hükmüne varmıştı.

Cumhuriyetçiler ve Başkan Trump, Demokrat selefi Barack Obama’nın 2010’da iç siyasette en önemli başarısı olarak nitelenen sağlı sigortası yasasını sık sık iptal etmek için girişimde bulunuyor.

Demokratlar Obamacare’i geçtiğimiz Kasım ayında yapılan ara seçimler öncesinde savunmuş, sağlık sigortası uygulamasını seçim kampanyası sırasında bir mesaj aracı olarak kullanmıştı.

Anketler 10 Amerikalı’dan sekizinin kanunun önceden var olan hastalıkları da kapsaması gibi en önemli kazanımlarının devam etmesini istediğini ortaya koymuştu. Bu strateji sonuç vermiş, Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde 38 sandalye daha kazanarak çoğunluğu elde etmişti.

Aralarında New York ve California’nın da olduğu 17 Demokrat eyaletten oluşan bir grup eyalet Pazartesi günü yasanın anayasaya uygun olduğunu savundu.

ABD hükümetinin verilerine göre 11,8 milyon kişi 2018’de Obamacare sigorta planına katıldı.

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