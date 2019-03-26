Obamacare Bir Kez Daha Trump Yönetimi’nin Hedefinde

Başkan Donald Trump yönetimi, Obamacare olarak bilinen ve eski Başkan Barack Obama dönemine damga vuran sağlık sigortası uygulamasını bir kez daha hedef aldı. Trump yönetimi uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu savunarak iptal edilmesi talebinde bulundu.

Adalet Bakanlığı, Temyiz Mahkemesi’ne gönderdiği iki cümleden oluşan mektupta, ABD Bölge yargıçlarından Reed O’Connor’ın, Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nın (Obamacare) halkı sağlık sigortası almaya mecbur tutması nedeniyle ABD anayasasını ihlal ettiği şeklindeki Aralık ayında vardığı hükme destek verdi.

Adalet Bakanı Yardımcısı Joseph Hunt ve diğer federal yetkililerin imzasını taşıyan mektupta “Adalet Bakanlığı, bölge mahkemesinin kararının deseklenmesi gerektiğine hükmetti” ifadelerine yer verildi.

O’Connor, Teksas, Alabama ve Florida dahil olmak üzere Cumhuriyetçi Partili valiler tarafından yönetilen ve 20 eyaletten oluşan koalisyonun açtığı davada bu karara varmış, vergi yönetmeliğinde Trump’ın da desteklediği bir değişikliğin yasayı anayasaya aykırı hale getirdiğine hükmetmişti.