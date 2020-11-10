Obamacare Üçüncü Kez Anayasa Mahkemesi’nde

ABD Anayasa Mahkemesi, bugünkü oturumunu eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve Obamacare adıyla da bilinen Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’na ayırdı.

Obamacare daha önce 2012 ve 2015’te iki kez Anayasa Mahkemesi’nde ele alınmış, ancak yasanın kaldırılması için çabalar 4’e karşı 5 ve 3’e karşı 6 oyla başarısız olmuştu. Ancak Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi’ne aralarında Amy Coney Barrett’ın da olduğu üç yeni yargıcı atamasıyla mahkemenin yapısı önemli ölçüde değişti.

3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Başkan seçilen Demokrat Joe Biden, Corona virüsü salgınıyla mücadele edildiği bir dönemde Cumhuriyetçiler’in yasayı devre dışı bırakma çabalarını eleştiriyor.

Anayasa Mahkemesi yargıçları, aralarında California ve New York’un da olduğu Demokrat eyaletlerle Demokratlar’ın liderliğindeki Temsilciler Meclisi tarafından Obamacare’i korumak amacıyla Anayasa Mahkemesi’nde görülen davada 80 dakika boyunca telekonferans yöntemiyle tarafların argümanlarını dinledi.