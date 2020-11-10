Obamacare Üçüncü Kez Anayasa Mahkemesi’nde

ABD Anayasa Mahkemesi, bugünkü oturumunu eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve Obamacare adıyla da bilinen Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’na ayırdı.
Obamacare daha önce 2012 ve 2015’te iki kez Anayasa Mahkemesi’nde ele alınmış, ancak yasanın kaldırılması için çabalar 4’e karşı 5 ve 3’e karşı 6 oyla başarısız olmuştu. Ancak Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi’ne aralarında Amy Coney Barrett’ın da olduğu üç yeni yargıcı atamasıyla mahkemenin yapısı önemli ölçüde değişti.
3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Başkan seçilen Demokrat Joe Biden, Corona virüsü salgınıyla mücadele edildiği bir dönemde Cumhuriyetçiler’in yasayı devre dışı bırakma çabalarını eleştiriyor.
Anayasa Mahkemesi yargıçları, aralarında California ve New York’un da olduğu Demokrat eyaletlerle Demokratlar’ın liderliğindeki Temsilciler Meclisi tarafından Obamacare’i korumak amacıyla Anayasa Mahkemesi’nde görülen davada 80 dakika boyunca telekonferans yöntemiyle tarafların argümanlarını dinledi.
Obamacare 2012’de Anayasa Mahkemesi’nden dönmüş, yargıçların çoğunluğu, vatandaşlara getirilen sigorta satın alma zorunluluğundan doğan ödemelerin Kongre’nin uygulama yetkisine sahip olduğu bir vergi niteliğinde olduğu hükmüne varmıştı.
Aralık ayında ise Trump’ın 1,5 milyar dolarlık vergi tasarısının Kongre’den geçirilmesiyle sağlık sigortası almayanlara getirilen para cezası kaldırılmıştı. Bu durumda mahkeme, yasanın kişilerin sağlık sigortası almasını zorunlu hale getiren özelliğinin anayasaya aykırı olduğu hükmüne varmıştı.
Şimdi ise Cumhuriyetçiler ve Trump yönetimi sağlık sigortası almayanlara getirilen para cezasının Trump’ın kararıyla kaldırılmasının ardından artık vergi özelliği de kalmadığından sağlık sigortasının zorunlu tutulmasının Anayasa’ya aykırı hale geldiğini savunuyor.
Liberal yargıçlardan Sonia Sotomayor, Cumhuriyetçiler’in iddiaya konu olan mağduriyetlerinin sigortanın ‘‘zorunluluk’’ özelliğinden kaynaklanmadığını belirtti ve Cumhuriyetçiler için ‘‘Yasanın başka bölümlerinin gözden geçirilmesini istiyorlarsa bunlar için dava açmalılar’’ dedi.
Barrett’in üyeliğinin Senato’da onaylanmasının ardından Anayasa Mahkemesi’nde çoğunluk 3’e karşı 6 muhafazakar yargıçlarda. Ancak hukukçular yargıçların Obamacare’i tamamen yürürlükten kaldıracak sarsıcı bir karar almaktan kaçınacakları görüşünde.
Obamacare’in tamamen yürürlükten kalkması durumunda 20 milyon Amerikalı sağlık sigortasını kaybedebilir ve sigorta şirketleri kişileri yeniden sigortalarken mevcut hastalıkları yine sigorta kapsamından çıkartabilir. Obamacare kapsamında sigortalıların mevcut hastalıkları da sigorta tarafından karşılanıyor.
Anayasa Mahkemesi tarafından 2012’de alınan karar Obamacare’in koşullarının tartışılan sigorta zorunluluğu da dahil olmak üzere büyük ölçüde korunması yönündeydi.
2017 yılında Başkan Trump imzaladığı bir yasayla sağlık sigortası zorunluluğuna uymayanlara uygulanan para cezasını ortadan kaldırmıştı.
Bu durumda sigortanın zorunlu tutulmasının bir vergi koşulu olarak uygulamaya devam edilemeyeceği bu nedenle de Anayasa’ya aykırı olduğu tartışması ortaya çıktı.
Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts ve muhafazakar yargıçlardan Brett Kavanaugh, oturum sırasında Cumhuriyetçiler’in tek bir maddenin sorunlu olması halinde bile tüm yasanın yürürlükten kaldırılması argümanlarına karşı şüpheci yaklaştıklarını ortaya koyan sorular sordu.
Roberts, Kongre’nin sigorta zorunluluğu maddesinin kaldırılması halinde bile hala tüm yasanın kaldırılmasını istiyor olabileceği argümanının savunulmasının zor olduğunu söyledi.
Roberts, Kongre’nin 2017’de yasanın geri kalanının olduğu gibi kalmasını onayladığını da hatırlattı.
Kavanaugh ise davanın emsal kararlara bakıldığında bölünebileceğini, bu durumda zorunluluk maddesinin çıkartılarak gerisinin korunabileceğini söyledi.
Roberts ve Kavanaugh’nun Haziran ayındaki son oturumda Anayasa Mahkemesi’nin üç liberal yargıcıyla birlikte oy kullanmaları halinde yasanın geri kalanının korunması konusunda çoğunluk sağlanabilir.