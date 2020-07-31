HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Obama’dan “Oy Kullanma Hakkı Tehdit Altında” Mesajı

Obama’dan “Oy Kullanma Hakkı Tehdit Altında” Mesajı

31.07.2020 02:35 | Son Güncelleme

Eski Başkan Barack Obama, medeni hakların savunucusu bir siyasetçi olarak Amerikan tarihine geçen Kongre üyesi John Lewis için Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlenen cenaze töreninde konuştu

Obama’dan “Oy Kullanma Hakkı Tehdit Altında” Mesajı

Başkan Donald Trump’ın 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinin ertelenmesi sorusunu gündeme getirmesinin ardından, eski Başkan Barack Obama’dan “oy kullanma haklarının tehdit altında olduğu” mesajı geldi.

Barack Obama, medeni hakların savunucusu bir siyasetçi olarak Amerikan tarihine geçen Kongre üyesi John Lewis için Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

ABD’de siyahların eşit hak ve özgürlüklere sahip olmaları için mücadele veren Martin Luther King Jr.’ın rahibi olduğu kilisenin kürsüsünden cenaze törenine katılanlara seslenen ABD’nin ilk siyah başkanı Obama, Başkan Donald Trump’ın adını doğrudan gündeme getirmedi; ancak Trump’ı seçim prosedürlerine ilişkin attığı adımlar ve sistematik ırkçılık tartışmasıyla hesaplaşan ülkedeki olaylar bağlamında isim vermeden eleştirdi.

Barack Obama, Kongre’ye Anayasa Mahkemesi’nin 2012 yılında aldığı karardan bu yana, Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Kongre liderlerinin değiştirme girişiminde bulunmadığı Oy Kullanma Hakları Yasası’nı yenilemeleri çağrısında bulundu.

Obama, “John’u onurlandırmak mı istiyorsunuz? O zaman uğrunda ölmeye hazır olduğu yasayı yeniden canlandırarak onu onurlandıralım” dedi.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Oy Hakları Yasası’nın yeniden yazılan ve Kongre üyesi Lewis’in adını taşıyan yeni halini kabul etti. Ancak yasa Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’nun muhalefetiyle karşı karşıya. Demokratlar’ın Kasım ayındaki seçimlerin ardından Senato’da çoğunluğu kıl payı elde etmesi halinde bile, yasanın geçmesi için gereken 60 oyu alamama ihtimali bulunuyor.

Obama: “Seçmeni oy kullanmaktan caydırmak için ellerinden geleni yapanlar var”

Barack Obama, ilk olarak 1965 yılında kabul edilen yasanın sonraki dönemlerde yenilenen şekliyle Kongre’de hem Cumhuriyetçiler’in hem de Demokratlar’ın desteğini aldığına ve her iki partiye mensup başkanlar tarafından imzalandığına dikkat çekti.

Obama, “İktidarda, oy merkezlerini kapatıp kısıtlayıcı kimlik yasalarıyla azınlıkları ve öğrencileri hedef alarak, hatta posta yoluyla kullanılacak oylara bağlı olacak bir seçimde Posta Servisi’nin altını oyarak insanları oy kullanmaktan caydırmak için ellerinden geleni yapanlar var” ifadelerini kullandı.

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinin ertelenmesi sorusunu gündeme getiren Başkan Trump, herhangi bir kanıt sunmadan, Corona virüsü salgını sebebiyle seçmenlerin posta yoluyla oy kullanmalarının seçimin meşruiyetine gölge düşüreceğini iddia ediyor.

Başkan Trump, maddi sıkıntı içindeki ABD Posta Servisi’nin posta yoluyla oy kullanılması sebebiyle oluşacak yoğunluğu kaldırabilmesi için Kongre’deki destek çabalarına da karşı çıkıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis cezasıUganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası
İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayısının en çok olduğu illerden! Vali'den ikinci dalga uyarısı

Vaka sayısının en çok olduğu illerden! Vali'den ikinci dalga uyarısı

İnternetten tanışıp evine gitti! Akrabaları duyunca ortalık karıştı

İnternetten tanışıp evine gitti! Akrabaları duyunca ortalık karıştı

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

G.Saray'da flaş ayrılık!

G.Saray'da flaş ayrılık!

Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

30 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

30 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
ABD yönetimi İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişletti

'Bu materyalleri, İran'a gönderenler...'

Trump: Seçim tarihinin değişmesini istemem ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum

Trump: Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak

Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası

Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası

İspanya’da 21 Haziran’dan bu yana rekor vaka artışı

İspanya'da rekor vaka artışı!

Bağdat Havalimanı yakınına füzeli saldırı düzenlendi

Bağdat Havalimanı yakınına füzeli saldırı!

Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 30 yaralı

Afganistan'da intihar saldırısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.