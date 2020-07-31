Obama’dan “Oy Kullanma Hakkı Tehdit Altında” Mesajı

Barack Obama, Kongre’ye Anayasa Mahkemesi’nin 2012 yılında aldığı karardan bu yana, Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Kongre liderlerinin değiştirme girişiminde bulunmadığı Oy Kullanma Hakları Yasası’nı yenilemeleri çağrısında bulundu.

ABD’de siyahların eşit hak ve özgürlüklere sahip olmaları için mücadele veren Martin Luther King Jr.’ın rahibi olduğu kilisenin kürsüsünden cenaze törenine katılanlara seslenen ABD’nin ilk siyah başkanı Obama, Başkan Donald Trump’ın adını doğrudan gündeme getirmedi; ancak Trump’ı seçim prosedürlerine ilişkin attığı adımlar ve sistematik ırkçılık tartışmasıyla hesaplaşan ülkedeki olaylar bağlamında isim vermeden eleştirdi.

Barack Obama, medeni hakların savunucusu bir siyasetçi olarak Amerikan tarihine geçen Kongre üyesi John Lewis için Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Obama, “John’u onurlandırmak mı istiyorsunuz? O zaman uğrunda ölmeye hazır olduğu yasayı yeniden canlandırarak onu onurlandıralım” dedi.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Oy Hakları Yasası’nın yeniden yazılan ve Kongre üyesi Lewis’in adını taşıyan yeni halini kabul etti. Ancak yasa Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’nun muhalefetiyle karşı karşıya. Demokratlar’ın Kasım ayındaki seçimlerin ardından Senato’da çoğunluğu kıl payı elde etmesi halinde bile, yasanın geçmesi için gereken 60 oyu alamama ihtimali bulunuyor.

Obama: “Seçmeni oy kullanmaktan caydırmak için ellerinden geleni yapanlar var”

Barack Obama, ilk olarak 1965 yılında kabul edilen yasanın sonraki dönemlerde yenilenen şekliyle Kongre’de hem Cumhuriyetçiler’in hem de Demokratlar’ın desteğini aldığına ve her iki partiye mensup başkanlar tarafından imzalandığına dikkat çekti.

Obama, “İktidarda, oy merkezlerini kapatıp kısıtlayıcı kimlik yasalarıyla azınlıkları ve öğrencileri hedef alarak, hatta posta yoluyla kullanılacak oylara bağlı olacak bir seçimde Posta Servisi’nin altını oyarak insanları oy kullanmaktan caydırmak için ellerinden geleni yapanlar var” ifadelerini kullandı.