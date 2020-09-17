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Obama'dan Yeni Kitap

17.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

ABD eski Başkan Barack Obama’nın, Beyaz Saray’daki ilk dört yılını anlattığı otobiyografisi 17 Kasım’da piyasaya sürülecek

Obama'dan Yeni Kitap

ABD eski Başkan Barack Obama'nın anı kitabının ilk cildi, 17 Kasım'da, yani başkanlık seçimlerinden iki hafta sonra raflarda yerini alacak. "A Promised Land - Vaadedilen Ülke" adını taşıyan otobiyografi, Obama'nın Beyaz Saray'a uzanan yoldaki hızlı ve tarihi yükselişiyle başkanlığının dört yıllık ilk dönemini kapsıyor.
Obama'nın otobiyografisinin ikinci cildinin piyasaya çıkacağı tarih ise henüz belli değil.

Eski Başkan Obama, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Son birkaç yılı başkanlığım üzerinde düşünerek geçirdim. 'A Promised Land' kitabımda başkanlık kampanyamın ve görev başında geçirdiğim zamanın dürüst bir muhasebesini yapmaya çalıştım: kilit olayları ve bunları şekillendiren kişileri, doğru yaptıklarım ve hatalarım üzerindeki görüşlerimi, gerek o dönemde ekibimin ve benim karşılaştığımız, gerekse ülke olarak halen yüzleşmek zorunda olduğumuz siyasi, ekonomik ve kültürel güçleri ele aldım" dedi.
Obama'nın açıklaması öyle sürdü: "Kitapta okuyuculara o yıllarda Michelle'le birlikte çıktığımız kişisel serüveni tüm olağanüstü iniş-çıkışlarıyla aktarmaya çalıştım. Son olarak bu kitap, Amerika'nın içinden geçmekte olduğu bu büyük çalkantı döneminde ülkemizdeki bölünmeleri nasıl onarabileceğimiz ve demokrasimizi herkes için işler hale nasıl getirebileceğimiz konusunda kapsamlı görüşlerimi içeriyor. Bu görev, tek bir başkana değil, katılımcı vatandaşlar olarak hepimize düşüyor."

Obama'nın otobiyografisi, diğer kitapları gibi Crown tarafından yayınlanıyor.
768 sayfalık kitapta Obama’nın neleri açığa çıkaracağı merakla bekleniyor.

Abraham Lincoln'den bu yana yazı kabiliyeti en güçlü başkan olarak tanımlanan Barack Obama'nın daha önce kaleme aldığı "Dreams from My Father" ve "The Audacity of Hope" adlı kitapları da en çok satanlar listesine girmişti. Bazı tarihçiler, bu iki kitabın 2008 başkanlık yarışında Obama'nın ABD'nin ilk siyah başkanı seçilmesini sağlamada büyük katkısı olduğu düşünülüyor.

"A Promised Land"in satış fiyatı 45 dolar olarak belirlendi. Bu, oldukça pahalı bir fiyat olsa da kitabın milyonlarca kopya satması bekleniyor. Eski First Lady Michelle Obama iki yıl önce çıkardığı "Becoming" adlı kitabı da büyük ilgi görmüştü. Corona virüsü pandemisi nedeniyle Barack Obama'nın kitabını tanıtmak için kitap turu etkinlikleri düzenlemesi mümkün görünmüyor.

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