Obama'dan Yeni Kitap

Obama'nın otobiyografisi, diğer kitapları gibi Crown tarafından yayınlanıyor.

768 sayfalık kitapta Obama’nın neleri açığa çıkaracağı merakla bekleniyor.

Abraham Lincoln'den bu yana yazı kabiliyeti en güçlü başkan olarak tanımlanan Barack Obama'nın daha önce kaleme aldığı "Dreams from My Father" ve "The Audacity of Hope" adlı kitapları da en çok satanlar listesine girmişti. Bazı tarihçiler, bu iki kitabın 2008 başkanlık yarışında Obama'nın ABD'nin ilk siyah başkanı seçilmesini sağlamada büyük katkısı olduğu düşünülüyor.

"A Promised Land"in satış fiyatı 45 dolar olarak belirlendi. Bu, oldukça pahalı bir fiyat olsa da kitabın milyonlarca kopya satması bekleniyor. Eski First Lady Michelle Obama iki yıl önce çıkardığı "Becoming" adlı kitabı da büyük ilgi görmüştü. Corona virüsü pandemisi nedeniyle Barack Obama'nın kitabını tanıtmak için kitap turu etkinlikleri düzenlemesi mümkün görünmüyor.