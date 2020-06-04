Obama’dan Yerel Yönetimlere Reform Çağrısı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, George Floyd’un ölümü ve ABD’de süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarla ilgili konuştu. Obama Vakfı’nın sanal forumunda konuşan Obama, güç kullanma politikalarının yerel düzeyde değiştirilmesinin denenmesi çağrısında bulundu.

2015’te başkanlığı döneminde hazırlanan 21. Yüzyıl Polis Görev Gücü raporuna atıf yapan Obama, ‘’Ne yapabiliriz? Birincisi kanıtlara dayalı belirli reformları yürürlüğe koyarsak, güven sağlarız, hayatları kurtarırız, suç artışını önleriz. İkincisi de birçok belediye başkanı bu raporu okumuş ve desteklemişti ama devamı gelmemişti. Bugün tüm valileri, eyaletlerindeki güç kullanma politikalarını halkla iletişim halinde gözden geçirmeye ve planlanan reformlar raporuna bağlı kalmaya çağırıyorum’’ dedi.

Floyd’un ölümü sonrası ABD’nin içine sürüklendiği kargaşayı, Amerikalılar’ın toplumdaki zorlukları ve yapısal sorunların farkına varmasını kolaylaştıran bir fırsat olarak gördüğünü söyleyen Obama, ‘’Son birkaç hafta her ne kadar trajik, zor, korkutucu ve belirsiz olsa da, bize sorunları irdelemek, sorumluluk almak, Amerika’yı değiştirmek ve en yüksek ideallere ulaşmak için beraber çalışma fırsatı verdi’’ diye konuştu.