Obama’nın Biden’a Desteği Sonucu Değiştirir mi?

Amerika eski başkanı Barack Obama, Joe Biden’ın seçim kampanyası için 7 milyon 600 bin doların üzerinde bağış topladı. Obama’nın desteğiyle internet üzerinden düzenlenen kampanyada toplanan miktar, 175 binden fazla bireysel bağışçıdan geldi. Obama, “Ülkeyi yeniden rayına sokması ve iyileştirmesi için kimseye sevgili dostum Joe Biden’dan daha fazla güvenmiyorum” dedi.
Demokratlar için Kongre'yi kazanmak da önemli
Düşük miktarların talep edildiği bağış kampanyası, Obama’nın kendi popülaritesini seçim yarışında Biden’a aktarıp aktaramayacağı konusunda da bir test niteliğindeydi. Temsilciler Meclisi’nin yanı sıra Senato’da da Demokrat çoğunluk arayışında olan Obama ekibini sonbahara doğru yoğun günler bekliyor.
Zira Obama başkanlığı döneminde 2010’da Temsilciler Meclisi’ni, 2014’te de Senato’daki Demokrat çoğunluğu kaybetmişti. Ancak Trump’ın başkanlığı döneminde Demokratlar, Obama’nın özellikle genç ve siyah seçmenler arasında etkili olarak Biden’a destek sağlayabileceği fikrinde.
Biden'ın hedefi Obama'ya oy verip son seçimde sandığa gitmeyen seçmen
Beyaz Saray eski iletişim direktörü Dan Pfeiffer’a göre Biden’ın iki grup seçmeni harekete geçirmesi gerekiyor. Söz konusu grup, 2016 yılında sandığa gitmedikleri görülen ama 2012’de Obama’ya oy veren 4 milyon seçmenden oluşuyor. Diğer grup da 2012’de Obama’ya 2016’da ise Trump ya da Demokratlar dışında başka parti adaylarına oy verenler. Pfeifer’a göre Obama, bu grupları Biden lehine etkileyebilir.
Obama Biden’a desteğini Nisan ayında bir video mesajıyla açıkladı. Ancak önseçimler süresince ortalarda gözükmekten ve ulusal meselelerde sert eleştirilerde bulunmaktan kaçındı. Ancak George Floyd’un ölümü sonrası bu sessizliğini bozdu. Bazı Demokrat Partililer Floyd sonrasında Obama’ya, Biden’ın destekçesi ve parti lideri olarak ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
"Irkçılık tartışmaları arasında Obama'nın desteği önemli"
Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın başkan adaylığı kampanyasında çalışan Ben Tulchin’e göre ceza yargılaması reformu konularında parlak bir geçmişe sahip olmayan Biden’a, ırkçılık karşıtı ‘’Siyahların Hayatı Önemlidir’’ hareketinin yükseldiği bu dönemde, ABD tarihinin ilk siyah başkanının açık şekilde desteklemesi son derece etkili.
Obama’nın desteği Biden için bazı riskler de taşımıyor değil. Zira Trump’ın kampanya ekibi için, Obama yönetimi döneminde Amerikan orta sınıfının zarar gördüğü ve ülkenin yurt dışındaki çıkarlarının baltalandığı, yönündeki siyasi eleştirileri yeniden gündeme getirme fırsatı doğabilir.
Demokrat Parti içinde Obama desteğinden rahatsız olanlar var
Yani Trump cephesi, Biden’a oy vermekle evde kalmak arasında gidip gelen seçmene Obama yönetimin beğenmedikleri politikalarını hatırlatarak, yarar sağlayabilir. Trump’ın seçim kampanyasının iletişim direktörü Ali Pardo, Obama ve Biden ikilisinin “çocukları kafese koyduğunu” ve Büyük Buhran’dan beri en kötü durgunluğu ve ardından toparlanmayı yaşayan ABD ekonomisine Çin’in zarar vermesinin önüne geçemediğini” söyledi.
Biden’ın Obama’nın yanında yer alan duruşu Demokrat Parti içinde de rahatsızlık yarattı. Bazı muhalifler, parti içinde yapısal değişimler için atılımlarda bulunulduğu bir dönemde Biden’ı statükoya ve Obama dönemine dönmeye çalışmakla eleştirdi.
Amerika’da Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’nin adayı resmen 17 Ağustos’ta Wisconsin eyaletinin Milwaukee kendinde düzenlenecek Kurultay’da açıklanacak.