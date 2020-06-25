Obama’nın Biden’a Desteği Sonucu Değiştirir mi?

Amerika eski başkanı Barack Obama, Joe Biden’ın seçim kampanyası için 7 milyon 600 bin doların üzerinde bağış topladı. Obama’nın desteğiyle internet üzerinden düzenlenen kampanyada toplanan miktar, 175 binden fazla bireysel bağışçıdan geldi. Obama, “Ülkeyi yeniden rayına sokması ve iyileştirmesi için kimseye sevgili dostum Joe Biden’dan daha fazla güvenmiyorum” dedi.

Demokratlar için Kongre'yi kazanmak da önemli

Düşük miktarların talep edildiği bağış kampanyası, Obama’nın kendi popülaritesini seçim yarışında Biden’a aktarıp aktaramayacağı konusunda da bir test niteliğindeydi. Temsilciler Meclisi’nin yanı sıra Senato’da da Demokrat çoğunluk arayışında olan Obama ekibini sonbahara doğru yoğun günler bekliyor.

Zira Obama başkanlığı döneminde 2010’da Temsilciler Meclisi’ni, 2014’te de Senato’daki Demokrat çoğunluğu kaybetmişti. Ancak Trump’ın başkanlığı döneminde Demokratlar, Obama’nın özellikle genç ve siyah seçmenler arasında etkili olarak Biden’a destek sağlayabileceği fikrinde.

Biden'ın hedefi Obama'ya oy verip son seçimde sandığa gitmeyen seçmen