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Obama’nın Güney Amerika Danışmanından Trump’a uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

Venezuela’da yaşanan yönetim krizini ele alan eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Güney Amerika Danışmanı Benjamin Gedan, "Ulusal bir ayaklanma ile karşı karşıya kalmadan Maduro’nun iktidardan ayrılma olasılığı düşük" dedi.Eski ABD Başkanı Barrack Obama’nın Güney Amerika Danışmanı Benjamin Gedan katıldığı konferansta Venezuela krizini ele aldı.

Venezuela’da yaşanan yönetim krizini ele alan eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Güney Amerika Danışmanı Benjamin Gedan, "Ulusal bir ayaklanma ile karşı karşıya kalmadan Maduro’nun iktidardan ayrılma olasılığı düşük" dedi.
Eski ABD Başkanı Barrack Obama’nın Güney Amerika Danışmanı Benjamin Gedan katıldığı konferansta Venezuela krizini ele aldı. ABD’nin çağrılarına rağmen Devlet Başkanı Maduro’nun yönetimi bırakmasının zor olduğunu belirten Gedan, "Ulusal bir ayaklanma ile karşı karşıya kalmadan Maduro’nun iktidardan ayrılma olasılığı düşük" dedi.
Gedan kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido hakkında ise, "Aslında verilen uluslararası desteğe rağmen, Juan Guaido’nun dayanabileceği sağlam bir temeli yok. Nicolos Maduro orduyu, güvenlik hizmetlerini, istihbaratı ve tüm Venezuela’yı kontrol ediyor" dedi.

Askeri müdahaleye sıcak bakmıyor
Venezuela’da konuşlanacak olası bir ABD askeri varlığı için Gedan, "Sivil hayatın olası kaybını göz önüne alarak umarsız bir şey olur, Venezuela altyapısına zarar verilir. Latin Amerika ve Avrupa’da fikir birliğine zarar verir. Ancak Trump sabırsız, doğaçlamaya yatkın ve nitelikli personelden tavsiye almak konusunda isteksiz" diyerek olumsuz fikir bildirdi.

"Obama olsa, istila tehdidinde bulunmazdı"
Gedan Obama’nın yönetimde olsaydı Trump’tan farklı şekilde davranacağını belirterek, "Öncelikle istila tehdidinde bulunmayacaktı. İkinci olarak ise vatanlarının çöküşünden kaçan milyonlarca Venezuelalı’ya daha fazla destek sağlayacaktı" dedi.

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