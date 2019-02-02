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Obez kardeşler eridi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 'leptin hormonu eksikliği' nedeniyle 4 yaşında 37 kiloya ulaşan Sümeyye (12) ve 1 yaşındayken 22 kilo olan kardeşi Hamza (9), önce İngiltere, ardından da yaşadıkları kentte tedavi gördü.

Obez kardeşler eridi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 'leptin hormonu eksikliği' nedeniyle 4 yaşında 37 kiloya ulaşan Sümeyye (12) ve 1 yaşındayken 22 kilo olan kardeşi Hamza (9), önce İngiltere, ardından da yaşadıkları kentte tedavi gördü. İki kardeş, tedavinin ardından normal kilolarına gelerek, sağlıklarına kavuştu.
Kayseri'de akraba evliliği yapan Çiğdem (33) ve Faruk Kabak (39) çiftinin çocukları Sümeyye ve Hamza, 'leptin hormonu eksikliği' nedeniyle aşırı kilo almaya başladı. Dünyada az kişide görüldüğü belirtilen hastalık nedeniyle Sümeyye 4 yaşına geldiğinde 37, Hamza ise 1 yaşında 22 kiloya kadar çıktı. Bunun üzerine iki kardeş, 2011 yılında İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde 1 ay tedavi gördü. Yol ve sağlık masrafları Cambridge Üniversitesi tarafından karşılanan Sümeyye ve Hamza'ya günde iki kez leptin hormonunu düzenleyen iğne tedavisi uygulandı. Tedavilerinin ardından 1 yıl sonra Sümeyye 19 kiloya, Hamza'da 13 kiloya kadar düştü.
İki kardeş, İngiltere'de tamamlanan tedavilerini, Sağlık Bakanlığı'nın leptin hormonunu düzenleyen iğne ücretini desteklemesiyle Kayseri'de sürdürdü. Sümeyye ve Hamza'ya artık doktora gitmeden leptin hormonunu düzenleyen iğne, babaları Faruk Kabak tarafından yapılıyor. Şu anda 12 yaşında olan Sümeyye'nin 40, kardeşi 9 yaşındaki Hamza'nın ise 33 kiloda olduğu belirtildi.
Baba Faruk Kabak, Sümeyye ve Hamza'nın artık diğer çocuklar gibi yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. Çocuklarının normal kilolarına döndüğünü ve parkta rahatlıkla oynayabildiğini belirten Faruk Kabak, "Çocuklarımıza 2011 yılında 'leptin hormonu eksikliği' teşhisi kondu. Daha sonra da üniversite aracılığıyla İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde tedavilerini devam ettirdik. Tedavimiz bugüne kadar çok başarılı bir şekilde ilerledi. İlaçlarımızı senede bir defa giderek oradan getirebiliyorduk. Son 1 yıldır ise Sağlık Bakanlığı aracılığıyla ilaçlarımızı buradan alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi artık her çocuk gibi parklarda oynayabiliyorlar. Normal kilolarına döndüler ve artık bize bağlı kalmadan gezebiliyorlar. Kendi hayatlarını kendileri yaşayabiliyorlar" diye konuştu.
Kardeşlerden Hamza Kabak "Şu anda 3'üncü sınıfa gidiyorum. Tedavi gördük ve artık gezebiliyorum, oynayabiliyorum. Arkadaşlarımla eğlenebiliyorum" derken, Sümeyye Kabak da, normal kilosuna döndüğü için mutlu olduğunu ve parkta arkadaşlarıyla oynayabildiğini söyledi.

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Obez kardeşler eridiObez kardeşler eridiObez kardeşler eridiObez kardeşler eridi

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