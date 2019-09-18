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OBEZ KEDİ, EGZERSİZ İLE 4,5 KİLO VERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

  Ankara'da Yasemin Aker'in normalde 5-7 kilo ağırlığında olması gereken 'British Shorthair' cinsi kedisi 7 yaşındaki 'Shanti', fazla beslenme ve hareketsizlik sonucu 13 kiloya ulaştı.

Ankara'da Yasemin Aker'in normalde 5-7 kilo ağırlığında olması gereken 'British Shorthair' cinsi kedisi 7 yaşındaki 'Shanti', fazla beslenme ve hareketsizlik sonucu 13 kiloya ulaştı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan Shanti, yürüme egzersizi terapisiyle 2,5 ayda 4,5 kilo vererek, 8,5 kiloya düştü.
Çankaya'da oturan Yasemin Aker'in küçük yaşta sahiplenip, 'Shanti' ismini verdiği kedisi, zamanla aşırı kilo aldı. Aker, 7 yaşında normalde 5-7 kilo olması gereken kedinin, yaklaşık 3 ay önce 13 kiloya ulaştığını fark etti. Aker, düzensiz fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo alan kediyi, veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Veteriner teknikeri Yağmur Denli gözetiminde kediye tedavi uygulandı. Her gün koşu bandında ve pilates topu ile egzersiz yaptırılan kediye, diyet de uygulandı. Shanti, 2.5 ayda egzersiz ve diyet ile 4,5 kilo vererek 8,5 kiloya düştü.
'DAHA ÇOK YÜRÜME EGZERSİZİ TERAPİSİ UYGULUYORUZ'
Veteriner teknikeri Yağmur Denli, 'British Shorthair' cinsi kedilerin 5-7 kilo arasında olması gerekirken, Shanti'nin fazla beslenme ve hareketsizlik sonucu 13 kiloya ulaştığını söyledi. Denli, tedaviye aldıkları Shanti'ye günde 5-6 kez 15'er dakikalık daha çok yürüme egzersizi terapisi uyguladıklarını belirterek, "Kalbi yormamak adına adım adım gittiğimiz bir egzersiz programı var. Genelde yürüyüş bandına alıp, yürüyüş ve oyun egzersizleri yaptırıyoruz. Aynı zamanda pilates topuna çıkıyor. Onun dışında beslenme düzeni oluşturuldu. Sadece diyet bir mama ile besleniyor. Mama dışında ekstra bir şey kullanmıyor. Daha önce kendi sahipleri ne yiyorsa o da aynılarını tüketmiş. Ondan dolayı da hem metabolizma yavaşlamış hem de yediklerinin hepsi onda kiloya dönüşmüş" dedi.
'5 KİLOYA DÜŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ'
Denli, Shanti'nin 2.5 ayda 8,5 kiloya düştüğünü kaydederek, "Biraz agresif bir kedi. Shanti erkek olduğu için 5 kilo olması gerekiyor. Yaklaşık 1.5 ay sonra 5 kiloya kadar düşmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Shanti'den görüntü
-Shanti'nin yürüme bandındaki görüntüsü
-Veteriner ile röp.
-detay

Haber-Kamera:Mustafa TURAPOĞLU- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)-

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