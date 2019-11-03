HABER

Obez kedi "Minik" akaryakıt istasyonunun maskotu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:41 | Son Güncelleme

Antalya'da, barındığı et restoranının kapanmasının ardından sokağa bırakılan "Minik" isimli kedi, kendisine sahip çıkan akaryakıt istasyonu çalışanlarının maskotu haline geldi - Yaklaşık 15 kiloya kadar ulaşan kedinin, uygulanan diyet programla 4 kilo zayıflatılması sağlandı - İstasyonun pompa görevlisi Ercan Salman: - "Kiloları nedeniyle hastalanmaya başlayınca rejime başladık. Veteriner müşterilerimiz onunla ilgileniyorlar"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da, sokağa bırakıldıktan sonra kendisine sahip çıkan akaryakıt istasyonu çalışanlarının adeta maskotu haline gelen obez kedinin, uygulanan diyet programıyla zayıflatılması sağlanıyor.

Muratpaşa ilçesinde, barındığı et restoranının kapanmasının ardından sokağa bırakılan kediye, üç yıl önce aynı caddedeki akaryakıt istasyonunun çalışanları sahip çıktı.

Çalışanların adeta gözü gibi baktığı, sevimliliği dolayısıyla müşterilerin de özel ilgilendiği kedi, 15 kiloya kadar ulaşınca çalışanlar veterinerlerden destek istedi. "Minik" ismi verilen obez kedi, uygulanan diyet programıyla 4 kilogram zayıflatıldı.

İstasyonun işletme müdürü Balkan Balya, akaryakıt istasyonunun açıldığı günden bu yana Minik'in kendileriyle beraber mesai yaptığını söyledi.

Kedinin istasyon içerisinde adeta bir dokunulmazlığının olduğunu belirten Balya, firma sahibi ve eşinin de kediyi çok sevdiğini, kedinin aileden biri olduğunu dile getirdi.

İstasyonun her yerinde Minik ile karşılaşılabileceğini anlatan Balya, "Müşterilerimiz geldiğinde Minik'i göremeyince 'Burada bir kedi vardı. Nerede' diye soruyorlar. Minik'in fanatik müşterileri var. Sırf kediyi görmek, sevmek için gelenler var. Aşırı kiloları nedeniyle 'Bu kedi değil' diyorlar. Özellikle mama alıp getirenler var. Aşırı kiloları nedeniyle diyete başladı. İnşallah daha da zayıflayacak." diye konuştu.

- "Akşamları meyveli yoğurt yiyor"

Akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Ercan Salman da kediyi çok sevdiklerini ifade etti.

Minik'i mesai arkadaşı gibi gördüklerini belirten Balya, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizle çok iyi bakıyoruz. Kendisi biraz kiloluydu. Kiloları nedeniyle hastalanmaya başlayınca rejime başladık. Zayıflatıyoruz. Veteriner müşterilerimiz onunla ilgileniyorlar. Diyet programı uygulanıyor. Akşamları meyveli yoğurt yediriyoruz. Gündüzleri akaryakıt istasyonunda geziyor. Geceleri de buranın bekçisi gibi. Biraz haylaz ve şımarık. İstasyonun maskotu gibi. Kediyi görmek için özel olarak gelen müşterilerimiz var. Yoldan geçerken akaryakıt almayacak olsalar bile uğrayıp kediyi sevip gidiyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor."

PARTNERÇirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!Çirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!
Müşterileriyle tersten konuşuyorMüşterileriyle tersten konuşuyor
(Özel) Meşe ağacının mangal kömürü olma yolculuğu(Özel) Meşe ağacının mangal kömürü olma yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt istasyonu Ercan Salman kedi Maskot Obez

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Bayern Münih'i rezil ettiler

Bayern Münih'i rezil ettiler

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Muhammed bebekten kahreden haber

19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (Vodafone 41. İstanbul Maratonu)

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.