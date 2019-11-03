Obez kedi "Minik" akaryakıt istasyonunun maskotu oldu

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da, sokağa bırakıldıktan sonra kendisine sahip çıkan akaryakıt istasyonu çalışanlarının adeta maskotu haline gelen obez kedinin, uygulanan diyet programıyla zayıflatılması sağlanıyor.

Muratpaşa ilçesinde, barındığı et restoranının kapanmasının ardından sokağa bırakılan kediye, üç yıl önce aynı caddedeki akaryakıt istasyonunun çalışanları sahip çıktı.

Çalışanların adeta gözü gibi baktığı, sevimliliği dolayısıyla müşterilerin de özel ilgilendiği kedi, 15 kiloya kadar ulaşınca çalışanlar veterinerlerden destek istedi. "Minik" ismi verilen obez kedi, uygulanan diyet programıyla 4 kilogram zayıflatıldı.

İstasyonun işletme müdürü Balkan Balya, akaryakıt istasyonunun açıldığı günden bu yana Minik'in kendileriyle beraber mesai yaptığını söyledi.

Kedinin istasyon içerisinde adeta bir dokunulmazlığının olduğunu belirten Balya, firma sahibi ve eşinin de kediyi çok sevdiğini, kedinin aileden biri olduğunu dile getirdi.

İstasyonun her yerinde Minik ile karşılaşılabileceğini anlatan Balya, "Müşterilerimiz geldiğinde Minik'i göremeyince 'Burada bir kedi vardı. Nerede' diye soruyorlar. Minik'in fanatik müşterileri var. Sırf kediyi görmek, sevmek için gelenler var. Aşırı kiloları nedeniyle 'Bu kedi değil' diyorlar. Özellikle mama alıp getirenler var. Aşırı kiloları nedeniyle diyete başladı. İnşallah daha da zayıflayacak." diye konuştu.