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Obezite 925 hastalığın nedeni

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Obezite ile aralarında diyabet, kanser, kalp damar rahatsızlıklarının da olduğu 925’in üzerinde hastalık arasında doğrudan bir bağlantı olduğu belirlendi.Güney Avustralya Üniversitesinde 337 bin 536 hasta üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda vücut kitle indeksi (VKİ) ve 925’in üzerinde hastalık arasında doğrudan bir bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Obezite 925 hastalığın nedeni

Obezite ile aralarında diyabet, kanser, kalp damar rahatsızlıklarının da olduğu 925’in üzerinde hastalık arasında doğrudan bir bağlantı olduğu belirlendi.
Güney Avustralya Üniversitesinde 337 bin 536 hasta üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda vücut kitle indeksi (VKİ) ve 925’in üzerinde hastalık arasında doğrudan bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, genetik verilerden zorlayıcı muayenelere kadar birçok farklı yöntemle elde edilen analiz sonucundan faydalandı. Yüksek vücut kitle indeksinin diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların oluşma riskini de artırdığı belirlendi. Araştırma ayrıca genetik unsurların obeziteyi direkt olarak etkilediğini de ortaya koydu.
Elde edilen en önemli bulgu obezite-diyabet ilişkisinde görüldü. Obezitenin periferik sinir bozukluklarını, kronik bacak ve ayak ülserlerini ve hatta kangren ve böbrek yetmezliğini tetiklediği belirlenirken, tüm bunların da diyabete bağlı komplikasyonlar olduğunun altı çizildi.
Obezitenin çağın en tehlikeli hastalıklarından olduğunu ifade eden Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, “Yapılan tüm araştırmaların sonuçları da bize bunu anlatıyor. Bu araştırmada özellikle tedavi sürecinde obeziteye bağlı eş zamanlı hastalık riskini düşürmek ve başta diyabeti kontrol altına alabilmek için kan şekeri değerlerinin çok dikkatlice takip edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

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