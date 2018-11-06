"Obezite ailevi problemleri tetikliyor"

İSTANBUL, (DHA) - OBEZİTENİN ailevi problemlerin tetikleyicisi olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Obeziteden dolayı kişilerin hayata bakışı değişip depresyona olan yatkınlığı artıyor.Bu durumda kişisel mutluluğunu ve aile huzurunu olumsuz etkiliyor. Obezite fiziksel hareketi kısıtladığı için öz bakım ve ailevi sorumlulukları ihmale sevk ediyor" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, obezitenin insan yaşamına olan etkileri ve günümüzde geliştirilen tedavi yöntemleri üzerine açıklamalarda bulundu. Son yıllarda geliştirilen teknolojilerin,ameliyatların ve ameliyat sonrası bakımın mükemmel seviyede olduğunu belirten Doç. Dr. Çiftçi, "Bu sayede genç ya da yaşlı herkes obeziteden kaynaklı aile içi sıkıntıları yaşamak durumunda kalmadan, hastanın vücut değerleri ve kapasitesi gözden geçirildikten gerekli önlem ve tedbirler alındıktan sonra ameliyat olabiliyor. Öyle ki kalp krizi geçirmiş hastalara dahi bu cerrahi operasyonları uyguluyoruz. Ameliyat sonrası kilo verdikten sonra çok daha rahat bir yaşam sürmelerini mümkün kılıyoruz” diye konuştu.