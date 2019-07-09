Obezite ameliyatı sağlıklı gebelik şansını artırıyor

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, obezite ameliyatı sonrasında sağlıklı gebelik şansının arttığını açıkladı. Prof. Dr. Selahattin Kumru, obezite cerrahisi geçirmiş kadınların sağlıklı gebelik şansının arttığını, gebelikle ilgili istenmeyen bazı sorunların da azaldığını söyledi. Prof. Dr. Kumru, obez kişilerde daha sık görülen gebeliğe bağlı şeker hastalığının obezite cerrahisi geçirdikten sonra gebe kalanlarda ise daha az görüldüğüne dikkat çekerek, "Obezlerde hipertansif hastalıklar dediğimiz kan basıncında artış, gebelik zehirlenmesi gibi durumlar daha sık görülürken, obezite cerrahisi geçirdikten sonra gebe kalanlarda bu hastalıkların daha az görüldüğü tespit edilmiştir" dedi. Anne adaylarının obezite cerrahisi geçirmiş olmasının gebe kalmaları açısından hiçbir risk taşımadığını da aktaran Prof. Dr. Kumru, "Tam tersine kilo verdikten sonra gebe kalmak, kilolu gebe kalmaya göre çok daha iyi sonuçlara neden oluyor" diye konuştu. 'İLK HAMİLELİKTE BÜYÜK SIKINTI YAŞADIM' Antalya'da yaşayan sınıf öğretmeni Tuğba Karabulut Yıldız (39), 2013 yılında aşırı kilolu olduğu dönemde kızı Tuğçe Yıldız'ı dünyaya getirdiğini, hamilelik ve sonrasında büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. 2016 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirmek için obezite ameliyatı olduğunu aktaran Tuğba Karabulut Yıldız, "İlk hamileliğimde çok büyük sıkıntı yaşadım. Hatta doktorlarım anjiyo önermişti. 120 kilo olmuştum. Hamileliğim süresince az da olsa kilo verebildim. Doğumdan sonra yeniden kilo almaya başladım. O süreçte bende ve doğal olarak çocuğumda sağlık problemleri ortaya çıktı. Kızım 2 yaşına geldiğinde ikinci çocuk düşündük, fakat ilk hamileliğimde yaşadığım sorunlar ve kilolarım nedeniyle hamilelik önerilmedi. Doktorlarım son çarenin obezite ameliyatı olduğunu söyleyince tereddüt etmeden ameliyat oldum" diye konuştu. İDEAL KİLO SORUNSUZ GEBELİK Obezite ameliyatı sonrasında doktoruyla her görüştüğünde yeterli kilo kaybına ulaşamadığını söylediğini kaydeden Yıldız, "Hamile kalmamın sakıncalı olacağını söyledi. 120 kilodan 67 kiloya düştüğümde ikinci gebeliğe karar verdim. Hamile kaldığımda 67 kiloydum, gebelik süresince şekerim çıkmadı. İlk hamileliğimde şeker seviyem çok yüksekti. İkinci hamileliğimde şekerim normal seviyesinde seyretti. Şu an oğlum Ali Çınar 2 aylık. İkinci bebeğimi sağlık sorunu yaşamadan dünyaya getirdim. Sağlıklı bir şekilde büyütüyorum" dedi. 3 ALTIN KURALI UYGULADI Obezite ameliyatı olduktan sonra üç altın kuralı uyguladığını sözlerine ekleyen Yıldız, "Gazlı içecek, şeker, karbonhidrat ve alkol gibi yiyecek ve içecekleri hayatımdan çıkardım. Bir de katı, sıvı, gaz ayrımı önemli, yani katı gıdadan sonra kendimi rahat hissettiğimde sıvı tüketiyorum. Sıvıyı tükettikten 20 dakika sonra katı gıda tüketiyorum. Böylelikle hem kilomu koruyorum. Hem de bebeğim 2 aylık olmasına rağmen gaz problemi yaşamıyor. Gayet mutlu, sağlıklı bir bebek. Obezite ameliyatı olmak isteyenler kesinlikle bilinçli olmak mecburiyetinde. Bu ameliyatı kafanıza koyduysanız devamını getirmeniz gerekir. Üç altın kurala uymaları gerekir. Ameliyat sonrasında güler yüzlü mutlu bir insan oluyorsunuz. Giydikleriniz yakışıyor. Siz mutluysanız aileniz, çocuklarınız da mutlu oluyor. Çevreniz de mutlu oluyor" diye konuştu.

