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"Obezite ameliyatı sonrası oluşan sarkmalar yaşam kalitesini düşürüyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 16:15 | Son Güncelleme

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aslı Can, obezite ameliyatı geçiren hastaların çoğunda deri sarkması görüldüğünü belirterek, "Karın, kol, bacak ve yüz bölgelerinde oluşan sarkmalar görüntü olarak rahatsız edici olurken, kişinin sosyal hayatını da olumsuz etkiliyor" dedi.
Profesyonel diyet ve sporla kilo veremeyen hastaların gerekli tetkiklerin ardından ameliyata uygun bulundukları takdirde obezite ameliyatıyla yeni bir hayata başladıklarını belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aslı Can, obezite operasyonu geçiren hastaların çoğunda deri sarkması görüldüğünü açıkladı. Sarkmaların vücutta yaygın olarak; karın, kol, bacakların iç kısmı, meme, sırt, kalça ve yüz bölgesinde görüldüğünü anlatan Dr. Can, "Post bariatrik cerrahi sonrası zayıflama sürecinde hastaların sarkmaya başlayan vücut bölgeleri ile ilgili bir demoralize olma süreci yaşadıklarını görüyoruz. Zayıflarken, sarkan dokular, görüntü olarak rahatsız edici olurken aynı zamanda giyinmeyi zorlaştıran can sıkıcı bir etken haline de geliyor. Bu süreçte, bir estetik cerrah ile ön görüşme yapmanın, bu demoralizasyon sürecine iyi geleceğini, yapılabilecek estetik ameliyatlar ile istenilen görünüme kavuşabileceğinin anlatılmasının kişinin motivasyonu arttıracağını düşünüyorum" dedi.
Deri sarkması görülen hastalarda yapılması düşünülen estetik operasyonların çok iyi planlanması gerektiğinin altını çizen Dr. Can, karın germe, sırt germe, meme estetiği, boyun germe, yüz germe, bacak germe, popo ve kol germe gibi tedaviler sayesinde obezite ameliyatı geçiren hastaların daha sağlıklı ve konforlu bir hayata adım atabileceklerini söyledi.

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