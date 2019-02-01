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Obezite ameliyatında kişiye özel program

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.02.2019 11:46 | Son Güncelleme

Mide küçültme operasyonlarında cerrahiden sonraki sürecin en az ameliyat kadar önemli olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op.

Mide küçültme operasyonlarında cerrahiden sonraki sürecin en az ameliyat kadar önemli olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, “İyileşme döneminde sıvı besinlerden katı besinlere geçilen süreçte her aşamada beslenme programına birebir uyulmalı ve mutlaka diyetisyen takibinde kişiye özel program belirlenmelidir" dedi.
Ameliyattan sonraki her aşamada geçişlerin doktor denetiminde ve kişiye özel yapılması gerektiğinin altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, “Yaklaşık 5 hafta sonra hastalar kademeli olarak normal beslenmeye geçip katı yemeye başlayabilir. Bu süreçte yiyeceklerin iyice çiğnenmesi gerekirken bir yandan da hasta hangi yiyeceklere karşı toleransı olup olmadığını test edecektir. Ameliyatın ilk aylarında acı, salçalı ve baharatlı yemekleri sindirmek zor olabilir. Ekmek, mısır, sert meyveler, gazlı içecekler, sert etler gibi besinler midede bazı semptomlara yol açabilir. Beslenme sürecinde yemekleri küçük porsiyonlarda tüketmek, bol bol su içmek, yiyecekleri iyice çiğnemek, şeker ve yağ oranı yüksek besinlerden uzak durmak ve yeteri kadar protein ve vitamin desteği almak hastaların bu süreci kolay ve doğru bir şekilde geçirmesine yardımcı olur" dedi.

"Hastanın takibinin iyi yapılması gerekir"
Obezite cerrahisinin birkaç farklı uygulama şekli olduğundan bahseden Ergenç, “Obezite cerrahisi sonrasında hastalar, tam motive olmuş bir halde tüm sürece bağlı kalmalıdır. Kalıcı hayat tarzı değişikliği sağlamak için azmini asla yitirmemelidir. Operasyon sonrası iyileşme sürecinde beslenmeye dikkat edilmeli ve hastanın takibinin iyi yapılması gerekir. Bu süreci olumlu bir şekilde desteklemek kişinin beslenmeye uyumlu olmasına, azmine ve istikrarlılığına bağlıdır. Bu şekilde operasyondan yüzde 100 verim alınabilir” ifadelerini kullandı.

“Sıvıdan katıya geçiren aşamalı beslenme”
Ameliyattan hemen sonra hastaların sıvı beslenmeye başlamasının tavsiye eden Ergenç, ”Ameliyatın hemen ardından sıvı beslenmeye başlayan hastalara küçük yudumlarla beslenmesi yudumlar arasında beklemesi önerilir. Sıvı beslenme döneminde su, siyah çay, adaçayı hariç bitki çayları, et ve tavuk suyu, süzülmüş sebze çorbaları, yüzde 100 meyve suları tüketimi uygundur. Devam eden süreçte sıvı beslenmeye haşlanmış süt ve süt ürünleri, yumuşak az yağlı peynir türleri, yumuşak balıklar, yumurta, pürelenmiş sebze ve meyveler gibi besinler eklenebilir. Normal beslenmeye geçiş için kademeli bir şekilde ilerledikten ve birkaç haftayı aştıktan sonra hastalar kolay çiğnenen yumuşak gıdaları beslenmesine ekleyebilir” diye konuştu.

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