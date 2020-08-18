Obezite ameliyatında yeni araştırma: Erken ölüm riskini önlüyor

United Press International'ın (UPI) haberine göre, "Annals of Internal Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmaya Ontario eyaletinden, vücut kitle indeksi 47 olan, aşırı obez 26 binden fazla kişi katıldı.

Bu kişilerden yarısı kilo verme ameliyatı geçirirken, yarısı ameliyat olmadı.

Operasyon geçirenlerin yaklaşık 10'da 9'una, midenin büyük bölümü ile ince bağırsağın bir kısmının devre dışı (bypass) bırakılarak, hem yiyecek miktarı hem de tüketilen gıdaların emiliminin azaltıldığı "gastrik bypass" uygulandı. Diğerlerine ise "sleeve gastrektomi" adı verilen tüp mide (mide küçültme) ameliyatı yapıldı.

Katılımcıların sağlık durumlarını yaklaşık 5 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, bariatrik cerrahi (obezite ameliyatı) geçirenlerin herhangi bir nedenle ölüm riskinin beş yıl içinde yaklaşık üçte bir oranında azaldığını tespit etti. Bu olasılılık, 55 yaş ve üstü kişiler için yaklaşık yarı yarıya düşük çıktı.

Çalışma ayrıca, ameliyat olan bu kişilerin kalp hastalığı ve felç (kardiyovasküler hastalık) ya da kanserden ölüm riskinin de yaklaşık yüzde 50 oranında azaldığını ortaya koydu.