HABER

Obezite ameliyatları için Türkiye tercih ediliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Doç.

Obezite ameliyatları için Türkiye tercih ediliyor

Doç. Dr. Toygar Toydemir, Türkiye’de sağlık turizminin son yıllarda önemli düzeye geldiğini belirtti.
Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan 28 yaşındaki H.K., uzun süredir fazla kilolarından dolayı duyduğu rahatsızlığını bir yakınına bahsetti. Dr. Toydemir hakkında araştırma yapan genç, hastaneye başvurarak fazla kilolarından kurtulmak istediğini söyledi. Dr. Toygar Toydemir tarafından muayene edilen gence tüp mide ameliyatı uygulandı.
Ameliyat sonrası bir haftalık süreçte 8 kilogram veren H.K.’nın ameliyat ve tedavi süreci de başarılı geçti. Almanya’da yaşayan tanıdıklarına Dr. Toygar Toydemir’i tavsiye edeceğini ve son derece mutlu olduğunu ifade eden H.K., sorunsuz bir şekilde Almanya’ya geri döndü.
Doç. Dr. Toygar Toydemir hastanın tedavi sürecini şöyle aktardı; "Kadın hastamız 140 kilogram. Almanya’nın Hamburg kentinden obezite ameliyatı için bize başvurdu. Uzun yıllardır kilo problemi mevcuttu. Birçok diyet denemeleri ile maalesef kalıcı kilo verememişti. Dönem dönem kilo verse de verdiği kiloları kısa bir dönemde geri almıştı. Hastamızın bizi tercih etmesinin sebebi ameliyat ettiğimiz hastalardan bizi öğrenmesi. Bize telefonla ulaştı. Muayene sonrası uzunca ameliyatın şeklini ve ameliyat sonrası yeni hayatında neler değişeceğini konuştuk. Hastamıza ameliyat kararı verdik. Hazırlıkları yapıldı. Tüp mide ameliyatı gerçekleştirdik. Üçüncü günde taburcu ettik. Ameliyat sonrası hiçbir problem yaşamadık. Almanya’ya şifa ile geri dönüyor. Yurt dışından bu tür hastaların örnekleri var. İngiltere’den, Belçika’dan hastalarımızda geliyor. Bu tür operasyonların ülkemiz yapılıyor olması tanınmış olması sağlık turizmi açısından çok iyi.”

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
Uzun süren ağrılar kas spazmına neden olabilirUzun süren ağrılar kas spazmına neden olabilir
Yaşlı kadının kalp kapağı ameliyatsız onarıldıYaşlı kadının kalp kapağı ameliyatsız onarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk pozu!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk pozu!

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi! Günde 50'ye yakın çağrı alıyorlar

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi!

Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.