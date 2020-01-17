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  4. Obezite AMÜ’DE masaya yatırıldı

Obezite AMÜ’DE masaya yatırıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Ankara Medipol Üniversitesi (AMÜ), bir otelde düzenlediği programda obeziteyi masaya yatırdı.Ankara Medipol Üniversitesi tarafından bir otelde yoğun katılımla düzenlenen programda obezite konuşuldu.

Obezite AMÜ’DE masaya yatırıldı

Ankara Medipol Üniversitesi (AMÜ), bir otelde düzenlediği programda obeziteyi masaya yatırdı.
Ankara Medipol Üniversitesi tarafından bir otelde yoğun katılımla düzenlenen programda obezite konuşuldu. Programa Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ, çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şanlıer, obezitenin dünyada en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi. Şanlıer, "Obezite çağımızın en büyük problemlerinden biri haline gelmiş durumda. Yanlış ve eksik beslenme, özellikle fast food alışkanlığının artması bu hastalığın daha çok yayılmasının başında gelen etkenler oldu. İnsan hayatını ve yaşamını oldukça olumsuz etkileyen bu hastalığa karşı bilinçlenmek ve farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerimizi sürekli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.
AMÜ Rektörü Prof. Dr. Şengil de, obezitenin insan vücuduna yaptığı olumsuz etkilerden bahsetti. Şengil, "Obezite kalp, damar ve solunum sistemi olmak üzere birçok hastalığa neden olmaktadır. Bu anlamda hem bilinçli bir toplum oluşturmak hem de bu hastalığın nedenlerini anlatmak için bu tür seminerleri fazlasıyla önemsiyoruz. Ankara Medipol Üniversitesi olarak pırıl pırıl gençlerimizle ülkemizin geleceğine katkı sunmak ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

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