"Obezite astıma yol açabiliyor"

Araştırma sonuçlarına göre obezite hastalarında görülen astım semptomlarının kaynağının, akciğerlerde biriken yağlara bağlı olarak gelişebileceği belirlendi.

Karın ve bel çevresindeki aşırı yağlanmanın sağlığı tehdit ettiği ve obezitenin en önemli işaretlerinden biri olduğu biliniyor. Yapılan yeni bir araştırma ise akciğerlerde yağ birikebildiğini ve obezite ile bu durum arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma sonuçları, astımın obez ve aşırı kilolu insanlarda neden daha yaygın şekilde görüldüğünü de açıklamaya yardımcı oluyor.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’dan bilim insanları, astım nedeniyle ölen hastalar ve astıma bağlı olmayan nedenlerle hayatını kaybeden kişilerden alınan bin 300 akciğer doku örneğini inceledi. Hastaların tamamının akciğerlerinin hava yollarında yağ dokusu bulundu. Ancak aşırı kilolu ve obez hastaların, diğerlerinden daha yüksek seviyelerde akciğer yağına sahip olduğu görüldü. Vücut kitle indeksi (VKİ) arttıkça, akciğerdeki yağ birikiminin de arttığı tespit edildi. VKİ değeri ve akciğer yağlanmasındaki artışın, akciğer hava yollarının kalınlaşmasına ve iltihaplanmaya yol açtığı belirlendi.