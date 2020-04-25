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Obezite cerrahisi geçiren kişiler Ramazan ayında nasıl beslenmeli?

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2020 12:06 | Son Güncelleme

11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Obezite cerrahisi geçirmiş kişiler ne zaman oruç tutabilirler? Oruç sürecini daha sağlıklı geçirmek için beslenmelerinde nelere dikkat etmelidirler?

Obezite cerrahisi geçiren kişiler Ramazan ayında nasıl beslenmeli?

Sorularını sizin için Bariatriklab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi’nden Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı.

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OBEZİTE CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ KİŞİLER İÇİN RAMAZAN ÖNERİLERİ

Obezite cerrahisi sonrası ilk 12-18 ay oruç tutulması önerilmemektedir çünkü erken dönemde oruç tutulduğunda vücutta sıvı kaybı ve bazı besin öğelerinde yetersizlikler görülebilmektedir. Oruç tutacak kişiler öncesinde mutlaka hekimlerine danışmalıdırlar. Bariatrik beslenme alanında deneyimli bir diyetisyenle oruç sürecini daha sağlıklı ve kontrollü geçirebilirler.

SAHUR MUTLAKA YAPILMALI

Ramazan sürecinde sahur genellikle atlanmaktadır ancak sahurda tüketilecek besinler günlük tüketilmesi gereken besin gruplarının alımında çok önemli bir yere sahiptir. Obezite cerrahisi sonrası ameliyat yöntemine göre değişse de günlük en az 60 g protein alınmalıdır. Bu sebeple ameliyat sonrası mide kapasitesi kısıtlı olduğundan protein başta olmak üzere besin öğelerini yeterli şekilde alabilmek için sahur mutlaka yapılmalıdır. Sahurda örnek protein olan yumurta tercih edilebilir yanında tuz içeriği düşük peynir ve zeytin, son olarak az miktarda tam tahıllı ekmek tüketilebilir. Sahurda katı sıvı ayrımına dikkat edilmeli ve sıvı alımını desteklemek için su tüketilmelidir.

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İFTARDA KONTROLLÜ OLUNMALI

Uzun süre açlıktan sonra iftarda hızlı yemek yenilmesi kusma hissini tetikleyebileceğinden yemekler yavaş tüketilmeli ve sık çiğnenmelidir. İftarda ilk olarak su veya çorba ile oruç açılabilir ancak mideyi sıvıyla doldurmamak ve iftarda yeterli proteini alabilmek için az miktarda çorba veya su içtikten sonra 30 dakika kadar beklenilmeli, sonrasında protein içeriği yüksek bir öğün tercih edilmelidir. Et, tavuk, balık, hindi gibi hayvansal protein veya etli kuru baklagil yemekleri gibi hem bitkisel hem hayvansal protein içeriği yüksek öğünler tercih edilebilir. İftarda hayvansal protein kaynaklarının yanında zeytinyağlı sebze yemeği veya salata tüketerek lif alımı desteklenmelidir. Lif içeriği yüksek olan sağlıklı karbonhidratlar protein grubu bittikten sonra tercih edilmelidir. Yemekler ızgara, haşlama, fırın gibi sağlıklı pişirme teknikleriyle hazırlanmalı kızartma ve kavurma yöntemleri tercih edilmemelidir.

İFTARDAN SONRA ARA ÖĞÜN YAPILMALI

Obezite cerrahisi sonrası tek seferde tüketilen hacim kısıtlı olduğundan iftarda yeterli besin öğesi alınamayabilir. Bu sebeple iftardan yaklaşık 2 saat sonra fermente besinlerden olan yoğurt, kefir gibi besinler tüketilirse bağırsak sağlığı için yararlı olan bakteriler de alınmış olacaktır. Ara öğünde süt, yoğurt, ayran gibi besinlerin yanında katı sıvı ayrımına uyarak meyve tüketilirse hem tatlı isteği baskılanmış hem de vitamin ve mineral alımı desteklenmiş olacaktır.

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ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURULMALI

Ameliyat sonrası şekerli yiyecekler dumping sendromuna neden olabileceğinden şeker içeren yiyecekler tercih edilmemelidir. Tatlı yerine kuru meyveler, hurma, meyvenin kendisiyle yapılan şekersiz sütlü tatlılar tercih edilebilir.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Ameliyat sonrası uzun süre açlıkla birlikte sıvı alımı da yetersiz olabileceğinden günlük alınması gereken en az 6-8 bardak su iftar ve sahur arasında tamamlanmalı, çay ve kahve gibi vücuttan sıvı atımına neden olacak kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır.

BESLENMEYE EK ÖNERİLER

Vitamin, mineral takviyeleri ve ilaçlar hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Egzersize engel bir durum yoksa iftardan yaklaşık 2 saat sonrasında egzersiz yapılabilir.


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Anahtar Kelimeler:
ORUÇ Ramazan obezite cerrahi beslenme

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