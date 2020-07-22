Obezite cerrahisi sonrası nelere dikkat etmeli?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Özdenkaya, obezite cerrahisi ve yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Özdenkaya, obezite cerrahisinin vücutta depolanan fazla yağın cerrahi yolla çözülmesi olduğuna dikkati çekerek “Aslında cerrahi yollardan önce bir takım alternatifler doğrultusunda kilo vermenin denenmesi daha doğrudur. Ancak günümüzde çok sık duyup, görüyoruz ki hastalar hastane hastane gezerek direkt cerrahi çözüm arıyor. Obezite cerrahisinin de bir sınırı var. Bu da vücut kitle indeksi ile hesaplanıyor. Vücut kitle indeksi kilonun metre cinsinden boya bölünmesi ile ortaya çıkıyor” dedi.

BKİ 35’İN ÜSTÜNDE OLMASI GEREKİYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite cerrahisi için 2 kriter uyguladığına dikkati çeken Dr. Özdenkaya, şöyle devam etti: "İlk kriter ek hastalığı ile beraber beden kitle indeksi (BKİ) 35’in üstünde olmasıdır. Diyabet, tansiyon, kolesterol, uyku apnesi yani kilonun beraberinde getirdiği ek sorunları yaşayan hastaların aynı zamanda vücut kitle indeksinin 35’in üzerinde olması lazım. İkinci kriter ise hastanın hiçbir ek hastalığının bulunmaması ama vücut kitle indeksinin 40’ın üzerinde olmasıdır. Tabii tek başına bunlarda yeterli değil. Bu bahsettiğimiz şeylerin en az 5 yıllık bir süre içerisinde diyet, spor belki de diğer alternatif yolları da deneyerek başarıya ulaşılamamış olması lazım. Kısacası obezite cerrahisi sadece kilo nedeni ile başvurulması gereken bir yöntem değildir."