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Obezite cerrahisi sonrasında saç dökülmesi yaşamayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, tüp mide operasyonu sonrasında hastaların saç dökülme problemi yaşayabileceklerini belirterek, “Hastaların saç dökülmesini önlemek için düzenli kan tetkiklerini yaptırmaları, B 12 vitamini ve protein desteği almaları gerekiyor” dedi.
Ağır yaşamları sağlığına kavuşturan tüp mide ameliyatları sonrasında B 12 ve protein eksikliğine bağlı saç dökülmesi görülebiliyor. Saç dökülmesi sorununa özellikle ameliyatın 3. ve 9. ayları arasında rastlandığını ifade eden Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Saç dökülmesi sorununa özellikle takibi iyi yapılmayan hastalarda daha çok karşılaşılmaktadır. Hastaların ameliyatın ilk yılında kan tetkiklerinin düzenli olarak (yılda en az 4 defa) yapılması gerekiyor. Bu süreçte saç dökülmesi tedavisi için özel hazırlanmış ilaçlar da doktor tavsiyesi ile kullanılabilir” dedi.

“Ameliyat sonrasında düzenli kan tetkikleri yapılmalı”
Tüp mide operasyonuyla midenin küçültülmesiyle vücuttaki B1 ve B 12 vitaminin de azaldığını kaydeden Dr. Ergenç, hastaların mutlaka B1, B 12 ve protein desteği almaları gerektiğini vurguladı. Obezite ameliyatından sonra sağlıklı yaşam ve vücuttaki sarkmaların giderilmesi için düzenli spor ve diyet önerdiklerini belirten Dr. Ergenç, "Obezite cerrahisi sonrası saç dökülmesi düzeltilebilir ve geri dönüşümlüdür. Gerekli tedaviyle saçlar çok daha sağlıklı bir şekilde geri çıkar. Ameliyattan sonra kanda demir ve demir bağlama kapasitesi, kalsiyum, B1, B12 vitaminleri ile folik asit seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Eğer bu değerlerde eksiklik varsa doktor danışmanlığında erken dönemde ilaç tedavisine başlanmalıdır" diye konuştu.

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