Obezite cerrahisinde ölüm riski ne kadar? Obezite ameliyatı sonrası neden ölümler yaşanıyor?

Son zamanlarda, obezite ameliyatları sonrasında hayatını kaybeden hastalara dair haberlerin medyada sıkça yer bulması üzerine, Genel Cerrahi Uzmanı ve Öğretim Üyesi Dr. Tuna Bilecik, obezite ameliyatlarının komplikasyon ve ölüm riskinin sanılanın aksine diğer cerrahi girişimlerden daha yüksek olmadığını belirterek, yanlış hasta seçimlerinin, ameliyat yapılan merkezlerin yetersizliğinin, ameliyat ekibinin tecrübesizliğinin ve kalitesiz malzeme kullanımının komplikasyon riskini artırdığını vurguladı. Dr. Tuna Bilecik sadece estetik kaygılarla obezite ameliyatına başvurmanın da doğru olmadığı konusunda da uyararak, gereken hususlara dikkat edildiği takdirde ameliyat sonrasında olumsuz sonuçlar yaşanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Genel Cerrahi Uzmanı ve Öğretim Üyesi Dr. Tuna Bilecik obezite ameliyatları konusunda şu bilgileri verdi: “Obezite vakaları dünya genelinde bir salgın gibi hızla yayılıyor ve obezite tanısı alan hastaların sayısı katlanarak artıyor. Biz hekimler, obezite ameliyatlarını bu hastalığı ve hastalığa bağlı gelişen veya gelişebilecek komplikasyonları tedavi etmek adına yapıyoruz. Yani öncelikle obezite ameliyatlarının asıl amacının, estetik kaygısı olan insanları ameliyat edip onları zayıflatmak olmadığını önemle vurgulamak isterim. Zaman zaman bu ameliyatlara bağlı gelişen komplikasyonlar ve ölümler gündem haline gelse de, obezite cerrahisi sonrası oluşabilecek komplikasyon ve ölüm oranları sanılanın aksine diğer cerrahi girişimlerden daha yüksek değildir.”