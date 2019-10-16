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Obezite cerrahisinden sonra saç sağlığı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, obezite cerrahisinden sonra dökülmesinin karşılaşılan bir sorun olduğunu belirterek, “Operasyonun ardından hastalar hem kilo vermek hem de güzel görünmek isterler.

Obezite cerrahisinden sonra saç sağlığı

İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, obezite cerrahisinden sonra dökülmesinin karşılaşılan bir sorun olduğunu belirterek, “Operasyonun ardından hastalar hem kilo vermek hem de güzel görünmek isterler. Karşılaşılan saç dökülmesi normal bir dökülme döngüsüdür” dedi.
Obezite cerrahisinden sonra saç dökülmesinin sebepleri hakkında bilgiler veren Yasemin Gülgör, “Operasyon sonrası gerekli vitamin B besin maddelerinin yeteri kadar karşılanmaması sebebidir. Operasyon sonrası yaşanan kalori ve besinlerin emilimi sırasında yaşanan ani değişimlerdir. Obezite cerrahisinde yaklaşık 2-6 ay arasında dökülmeler gerçekleşmekte olduğu görülmektedir. Tabi ki hastadan hastaya değişebilmektedir” diye konuştu.

"Saç dökülmesi normaldir”
Obezite cerrahisi sonrası yaşanan saç dökülmesinin normal olduğunu belirten Yasemin Gülgör, şöyle konuştu:
"Bu korkulması gereken bir durum değildir. Paniklemeyin, bu dökülmeler normaldir. Obezite cerrahisi sadece ameliyat stresi nedeniyle bile bu süreci etkileyebilir. Buna eşlik eden vitamin mineral eksiklikleri, beslenme yetersizliği gibi nedenler eklenirse durum daha da şiddetlenebilir. Ancak, obezite cerrahisi sonrası saç dökülmesinin ana sebebi, birçok kişinin zannettiği gibi vitamin mineral eksikliği olmayabilir. Hasta beslenme kurallarına uysa ve yeterli protein ve su tüketse, vitamin-mineral destekleri alsa bile belli miktarda saç dökülmesi olabilir. Bunun temel sebebi kalori alımındaki azalma ve metabolik dengede yaşanan ani değişimlerdir. Vücut daha önce alışmış olduğu besin miktarının çok daha azı ile karşılaşmaktan dolayı bir tür şok yaşayacaktır ve bu elbette saçları da etkileyecektir. Detaylı saç analizleri sonrasında hastaya uygulanabilecek tedavi şekli belirlendikten sonra saç ekimi konusunda uzman kişiler tarafından uygulanmalıdır. Unutmayalım ki obezite cerrahisinin kendisi bile bir strese neden olur hastada. Saç dökülmelerinin başında da stres yer almaktadır. Her insanın vücudu yaşanılan olaylara farklı tepki vermektedir.”

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