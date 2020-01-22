“Obezite çocukları asosyal bireyler haline getiriyor”

Çocuklarda meydana gelen obezite sorunu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Op. Dr. Seda Özer, “Yaşıtları arasında kilosu alay konusu olabilen çocuk, sosyal ortamlardan giderek uzaklaşmakta ve yalnızlaşmakta, bu uzaklaşmanın oluşturduğu travmayla bir süre sonra asosyal bireyler haline gelmektedir” dedi.

Çocuklarda obezitenin, vücut kütle indeksinin yaşa göre beklenen normal değerin üstünde olması olduğunu ifade eden Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Özer, , en önemli nedeninin ailenin çocuğa sunduğu beslenme ve aktivite alışkanlıkları olduğunu dile getirdi.

“Ödüllendirilmeyle riske atılmamalıdır”

Özer, “Aşırı kilolu çocukların ailelerine bakıldığında, en az bir ebeveynin ya da hem anne hem de babanın kilo sorunu olduğu görülür. Ailenin kötü beslenme alışkanlığı, düzensiz öğünler, fast food, hazır gıda ve abur cubur tüketiminin fazla olması, kendi beslenme tarzını seçme şansı olmayan çocukları obeziteye yönlendirir. Çocukların sağlığı, şeker ve çikolata gibi market ürünleri ile ödüllendirilmeyle riske atılmamalıdır” dedi.