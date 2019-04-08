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"Obezite, çocukluk döneminde önlenmeli ve tedavi edilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:18 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Obezite Cerrahisi Sempozyumu" düzenlendi - Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak: - "ABD'de her 3 çocuktan biri, ülkemizde ise obez çocuk oranı yüzde 8 ile 9'dur. Obez erişkenlerin 1/3'ü çocukluk döneminde de obez, obez adolesanların ise yüzde 80'i erişkin döneminde obezdir. Bu nedenle obezite, çocukluk döneminde önlenmeli ve tedavi edilmelidir"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, "ABD'de her 3 çocuktan biri, ülkemizde ise obez çocuk oranı yüzde 8 ile 9'dur. Obez erişkenlerin 1/3'ü çocukluk döneminde de obez, obez adolesanların ise yüzde 80'i erişkin döneminde obezdir. Bu nedenle obezite, çocukluk döneminde önlenmeli ve tedavi edilmelidir." dedi.

SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesince Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Obezite Cerrahisi Sempozyumu"nda konuşan Altınkaynak, sağlığı bozacak şekilde aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan obezitenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde prevelansının giderek artış gösteren, enerji metabolizma bozukluğu olduğunu anlattı.

ABD'de her 3 çocuktan birinin obez olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 8-9'lar seviyesinde olduğunu aktaran Altınkaynak, "Obez erişkenlerin 1/3'ü çocukluk döneminde de obez, obez adolesanların ise yüzde 80'i erişkin döneminde obezdir. Bu nedenle obezite, çocukluk döneminde önlenmeli ve tedavi edilmelidir." dedi.

Prof. Dr. Altınkaynak, dünya genelinde 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzde 39'unun fazla kilolu, yüzde 13'ünün obez olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Obezitenin en fazla olduğu ülke ABD, en az olduğu ülke de Japonya'dır. Ülkemiz de Avrupa ülkeleri içerisinde maalesef ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye'de obezite sıklığı erkeklerde 20,5, neredeyse 4 erkekten biri, kadınlarda ise yüzde 41'dir. Bu da yaklaşık iki kadından bire isabet etmektedir. Toplamda ise yüzde 30,3'tür. Morbit obez sıklığı ise yüzde 9'dur. ABD'de 20 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yüzde 34,9'u, 2-19 yaş grubu çocuk ve adolesanların ise yüzde 16,9'u obezdir. Ülkemiz maalesef ABD ile yarışır vaziyete gelmiştir. 2030 yılında ABD'de bazı eyaletlerde yetişkin obezite oranının yüzde 50'lere ulaşacağı vurgulanmaktadır."

Obezitenin komplikasyonlarının fazla, tedavisinin zor, toplumda maliyetinin yüksek bir hastalık olduğuna işaret eden Altınkaynak, morbit obez hastalar için medikal tedavi, diyet ve egzersizle kilo vermenin oldukça zor olduğunu vurguladı.

Altınkaynak, bu hastalarda tek etkili tedavinin, cerrahi yaklaşım olduğunu ifade ederek, bu yöntemin sadece kilo vermek için uygulanmadığını, aynı zamanda obezite komplikasyonlarının mortelite ve morbiditesini azalttığını kaydetti.

- "Sağlık Bakanlığımızın ciddi çalışmaları var"

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de obezite cerrahisinin obeziteyle mücadelede uygulanan bir metot olduğunu belirterek, obeziteyle mücadeleye çocukluktan başlanması gerektiğini söyledi.

Beslenme konusunda Türkiye'de çok güzel çalışmaların yapıldığına işaret eden Öğütlü, "Şeker ve tuz başta olmak üzere diğer konularda Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları var. Obezite merkezlerimize yönelik şu anda hemen hemen Türkiye'de her hastanede açılmak üzere çalışmalar başlatıldı ki çoğu tamamlanmak üzere. Bütün her şeyi yapmanıza rağmen maalesef obezitesi düzelmeyenler için de tek çare, obezite cerrahisi olmakta. Bu konuda bizim ekibimiz başarılı. Başta Doç. Dr. Kerem Karaman ve Prof. Dr. Fehmi Çelebi olmak üzere ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu, daha da ilerletilmeli. Hiç bir şeyin sonu yoktur. Hayırlı bir sempozyum olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Sempozyumun başkanlığını yürüten SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Aygin ve SAÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Karaman da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından "Obezite Cerrahisinde Yanlış Bilinenler" konulu ilk oturuma geçildi.

Sempozyum, bugün sona erecek.

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Cerrahi İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü obezite Prof. Dr. Sevin Altınkaynak Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tedavi

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