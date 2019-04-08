"Obezite, çocukluk döneminde önlenmeli ve tedavi edilmeli"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, "ABD'de her 3 çocuktan biri, ülkemizde ise obez çocuk oranı yüzde 8 ile 9'dur. Obez erişkenlerin 1/3'ü çocukluk döneminde de obez, obez adolesanların ise yüzde 80'i erişkin döneminde obezdir. Bu nedenle obezite, çocukluk döneminde önlenmeli ve tedavi edilmelidir." dedi. SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesince Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Obezite Cerrahisi Sempozyumu"nda konuşan Altınkaynak, sağlığı bozacak şekilde aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan obezitenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde prevelansının giderek artış gösteren, enerji metabolizma bozukluğu olduğunu anlattı. ABD'de her 3 çocuktan birinin obez olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 8-9'lar seviyesinde olduğunu aktaran Altınkaynak, "Obez erişkenlerin 1/3'ü çocukluk döneminde de obez, obez adolesanların ise yüzde 80'i erişkin döneminde obezdir. Bu nedenle obezite, çocukluk döneminde önlenmeli ve tedavi edilmelidir." dedi.

Prof. Dr. Altınkaynak, dünya genelinde 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzde 39'unun fazla kilolu, yüzde 13'ünün obez olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Obezitenin en fazla olduğu ülke ABD, en az olduğu ülke de Japonya'dır. Ülkemiz de Avrupa ülkeleri içerisinde maalesef ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye'de obezite sıklığı erkeklerde 20,5, neredeyse 4 erkekten biri, kadınlarda ise yüzde 41'dir. Bu da yaklaşık iki kadından bire isabet etmektedir. Toplamda ise yüzde 30,3'tür. Morbit obez sıklığı ise yüzde 9'dur. ABD'de 20 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yüzde 34,9'u, 2-19 yaş grubu çocuk ve adolesanların ise yüzde 16,9'u obezdir. Ülkemiz maalesef ABD ile yarışır vaziyete gelmiştir. 2030 yılında ABD'de bazı eyaletlerde yetişkin obezite oranının yüzde 50'lere ulaşacağı vurgulanmaktadır." Obezitenin komplikasyonlarının fazla, tedavisinin zor, toplumda maliyetinin yüksek bir hastalık olduğuna işaret eden Altınkaynak, morbit obez hastalar için medikal tedavi, diyet ve egzersizle kilo vermenin oldukça zor olduğunu vurguladı.