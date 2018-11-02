Obezite çocukluktan başlıyor!

Diyabet, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkaran obezitenin nedenleri arasında çocukluk çağında şekillenen yaşam ve beslenme alışkanlıkları ön sıralarda yer alıyor.

Obezite vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabilen bir enerji-metabolizması bozukluğu sorunudur. Tüketilenden daha fazla enerji alınması obezitenin en önemli sebebidir. Vücut yağ dokularının düzenlenmesi ve obezitenin nedenleri çok faktörlü olup genetik yapı, çevresel uyarılar ve gelişimsel olgulardan etkilenmektedir.

GENETİK YATKINLIK

Obezite çocuklarda özellikle genetik yatkınlığı olanlarda ve çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkar. Yapılan araştırmalar çocuğun beslenmesinin bebeklik döneminde şekillendiği, bunun da ebeveynin beslenme özelliklerine benzediğini ortaya koymuştur. Erişkinlerin büyük çoğunluğunda obezite başlangıcının çocukluk çağlarına uzandığı görülmüştür. Özellikle 4-11 yaşlarında başlayan obezitenin, erişkin dönemde de devam etmesi hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet gibi hastalıklara yatkınlığı artırır. Obez anne ve babaların çocuklarının obez olma olasılığı daha yüksektir. Ebeveynlerden biri obez ise çocuğun obez olma riski % 40 iken, bu orana her iki ebeveynin obez olduğu durumlarda yüzde 80’e çıkmaktadır.