Obezite koronadan ölüm riskini yüzde 90 artırıyor

İngiltere Halk Sağlığı Dairesi, obezitenin koronayı daha ölümcül hale getirdiğine dair bulgular içeren bir rapor yayınladı. Hastanelik olma ve daha sonra da ölüme neden olma oranını, yüzde 90’a kadar arttıran obeziteye karşı hükümet, İngiliz halkını kilo vermeye davet eden bir kampanya başlatacağını açıkladı.

Araştırmaya göre vücut kitle endeksi 25 ila 29,9 olanların koronavirüs kapmaları halinde hastaneye yatma ve durumlarının ağırlaşması ihtimalleri artıyor. Kitle endeksi 35-40 arasında olanlar, sağlıklı kiloda olanlara göre yüzde 40 daha fazla ölüm riski taşıyor. Vücut kitle endeksi 40 ve üzerinde olanlar ise yüzde 90 ölüm riski taşıyor.

Vücut kitle endeksi boyumuzun metre cinsinden karesi alınarak, kilomuzu çıkan sonuca bölünce elde edilen rakam anlamına geliyor. Yani boyu 1,60 metre olan biri, hesap makinesinde 1,60’ı 1,60’la çarparak çıkan sonucu (2,56) örneğin 66 olan kilosuna bölerse 25,7 rakamını elde edecek ve bu onun vücut kitle endeksi olacak.

İngiltere’de, 40 ve üzeri endeksteki kimseler genel nüfus içinde yüzde 2,9’luk oranda yer alırken, Corona virüsü yüzünden yoğun bakıma alınanların arasında bu gruptakilerin oranı yüzde 7,9.