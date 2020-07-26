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Obezite koronadan ölüm riskini yüzde 90 artırıyor

26.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

İngiltere Halk Sağlığı Dairesi, obezitenin koronavirüsü daha ölümcül hale getirdiğine dair bulgular içeren bir rapor yayınladı.

Obezite koronadan ölüm riskini yüzde 90 artırıyor

İngiltere Halk Sağlığı Dairesi, obezitenin koronayı daha ölümcül hale getirdiğine dair bulgular içeren bir rapor yayınladı. Hastanelik olma ve daha sonra da ölüme neden olma oranını, yüzde 90’a kadar arttıran obeziteye karşı hükümet, İngiliz halkını kilo vermeye davet eden bir kampanya başlatacağını açıkladı.

Araştırmaya göre vücut kitle endeksi 25 ila 29,9 olanların koronavirüs kapmaları halinde hastaneye yatma ve durumlarının ağırlaşması ihtimalleri artıyor. Kitle endeksi 35-40 arasında olanlar, sağlıklı kiloda olanlara göre yüzde 40 daha fazla ölüm riski taşıyor. Vücut kitle endeksi 40 ve üzerinde olanlar ise yüzde 90 ölüm riski taşıyor.

Vücut kitle endeksi boyumuzun metre cinsinden karesi alınarak, kilomuzu çıkan sonuca bölünce elde edilen rakam anlamına geliyor. Yani boyu 1,60 metre olan biri, hesap makinesinde 1,60’ı 1,60’la çarparak çıkan sonucu (2,56) örneğin 66 olan kilosuna bölerse 25,7 rakamını elde edecek ve bu onun vücut kitle endeksi olacak.

İngiltere’de, 40 ve üzeri endeksteki kimseler genel nüfus içinde yüzde 2,9’luk oranda yer alırken, Corona virüsü yüzünden yoğun bakıma alınanların arasında bu gruptakilerin oranı yüzde 7,9.

Halk sağlığı yetkilileri koronavirüse karşı uygulanan evde kalma kısıtlamaları sırasında daha çok abur cubur tüketildiğinin belirlendiğini ve bisiklet ve spor malzemelerinin satışlarının yükselmesine rağmen, toplumda genel olarak hareketsizliğin daha da arttığının gözlemlendiğini açıkladı.

Alkol satışları yılın ilk altı ayında, geçen seneye göre yüzde 30, tatlı tüketimiyse yüzde 20 artmıştı. İngiliz Halk Sağlığı Dairesi’ne göre, evde pişirilen tatlı yiyeceklerde de yüzde 22’lik artış var. Yiyecek Standartları Kurumu’nun 2 bin kişilik anketinde kısıtlamalar döneminde daha çok kişinin kendi yemeğini pişirmeye başladığı ve bisküvi, kek, kurabiye tüketiminin sıklaştığı ortaya çıkmış.

Yeni veriler ışığında, başbakanlığın çok yakında obeziteyle mücadele planı başlatacağı bildirildi. Alınması düşünülen önlemlere örnek olarak televizyonlarda gece saat 21.00’dan önce, abur cubur reklamlarının yasaklanması gösterildi. Çevrimiçi (online) medyada ise bu tür reklamların tamamen yasaklanabileceği kaygısı, bunun yeme içme sektörü için bir dönüm noktası olabileceği şeklinde yorumlandı. Rapora göre abur cubur sınıfına giren yiyeceklerin promosyonu da yasaklanabilir.

İngiliz halkının bel çevresini inceltme planı doğrultusunda, restoranlar ve paket servisi yapan dükkanlara, sattıkları yiyeceklerin ayrıntılı kalori bilgilerini paylaşma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bu kapsama alkollü içki satan yerlerin de dahil edilebileceği belirtiliyor.

Raporun açıklanması İngiltere’de spor salonları ve havuzların, uzun bir kapalılık döneminin ardından yeniden açıldığı döneme denk geldi.

Başbakan Boris Johnson geçen yıl, Corona virüsü ve obezite arasındaki bağlantı henüz gündemde değilken, içeceklerde şeker kullanımını kısıtlamak için getirilecek önlemlere ‘‘günah vergileri’’ adını vermişti.

Başbakan obeziteyle mücadelede ülke çapında bir eylem planı oluşturulması düşüncesinin, Nisan ayında Corona virüsü nedeniyle hastanede yaşadığı deneyimlerle iyice pekiştiğini belirtti.

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