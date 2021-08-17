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Obezite Covid-19'un seyrini ağırlaştırıyor! Önlem almak mümkün

17.08.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Obezite, vücut direncini düşürmesi nedeniyle Covid-19'un seyrini de ağırlaştırıyor. Aşırı kiloluların Covid-19'a yakalanması halinde yoğun bakım oranının daha da arttığını söyleyen Uzman Op. Dr. Ceyhun Aydoğan, alınacak önlemlerle hem zayıflayıp hem covid-19'a karşı önlem almanın mümkün olduğunu söyledi.

Obezite Covid-19'un seyrini ağırlaştırıyor! Önlem almak mümkün

Dünya çapındaki önlenebilir ölümler arasında ilk sıralarda yer alan obezite ve aşırı kiloluluğun COVID-19’a yakalan gençlerde hastalığın seyrini ağırlaştırdığı ve yoğun bakım oranlarını arttırdığı görülüyor. Koronavirüs salgınından en fazla mağdur olanlar arasında evde kalan çocuklar da bulunuyor. Çocuklardaki obezite oranlarının artışı koronavirüs tehlikesinin yanında hem çocukların bağışıklık sistemi hem de ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek hastalıklar açısından büyük tehlike barındırıyor. Obezite hastalarındaki yağlanmanın akciğerleri ve üst solunum yolunu kötü etkilemesi sebebiyle hastaların solunum kapasitesinin azaldığını belirten Uzman Op. Dr. Ceyhun Aydoğan, COVID-19’a yakalanan hastalarda enfeksiyonun daha ağır seyredildiğini aktarıyor. Uzman Dr. Ceyhun Aydoğan, obezitenin tedavi ile ortadan kaldırılabileceğinin altını çiziyor, “Obezite geri dönülmez bir yol değil. Bir adımınızla daha sağlıklı bir yaşantıya dönebilirsiniz”.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), obeziteyi “sağlığı bozacak şekilde vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi” olarak tanımlıyor. DSÖ’nün 2016 yılında gerçekleştirdiği küresel araştırma sonucunda, yüzde 11’i erkek, yüzde 15’i kadın olmak üzere dünya çapındaki yetişkin nüfusun yüzde 13’ünün obez olduğu görülüyor. Bu oran 5 ila 19 yaş arası çocuklarda ise yüzde 18 olarak kaydediliyor. Dr. Ceyhun Aydoğan çocukları da tehdit eden obezitenin pek çok rahatsızlığa yol açtığına işaret ediyor. Uzman Dr. Aydoğan obezitenin kalp-damar hastalıkları, diyabet, karaciğer rahatsızlıkları, hipertansiyon gibi hastalıklara neden olduğunu ve dünya çapında her yıl 4 milyondan fazla kişinin bu sebepten yaşamını yitirdiğinin altını çiziyor.

COVID-19'A YAKALANAN OBEZ KİŞİLER DAHA SIK YOĞUN BAKIMA KALDIRILIYOR

“Obezite kişilerin yalnızca estetik görünüşünü etkilemez. Kişilerde hem psikolojik hem de fizyolojik tahribata neden olabilen, bağışıklık sistemini de zararlı etkenlere karşı güçsüz kılan bir hastalıktır. Fakat önemli husus ise, bunun kişinin yaşam stiline uygun tedavilerle önlenebilir olmasıdır,” diye vurguluyor Uzman Dr. Aydoğan. “Obezite ve obezite kaynaklı sağlık sorunlarının, kişileri birçok hastalığa karşı savunmasız bıraktığı yadsınamaz. Özellikle Koronavirüsün beraberinde getirdiği hareketsiz yaşam sebebiyle obezite oranları yetişkinlerde arttığı gibi çocuklarda da yükselişte. Fakat bu durum karşımıza daha korkunç bir tablo çıkarıyor. Çünkü obezite hastalarının koronavirüse yakalanması ile daha sık yoğun bakıma kaldırıldığı bir gerçek. Obez gençlerde ise hastalığın seyri beklenenden çok daha ağır.”

YENİ BİR BAŞLANGIÇ MÜMKÜN

Uzman Dr. Aydoğan obezite hastası veya aşırı kilolu kişilerin sağlıklı bir hayata geçiş için beslenme ve egzersiz alışkanlıklarında köklü değişiklikler yapması gerektiğini hatırlattı. Ancak bu kişiler yine de kilo veremiyorsa Uzman Dr. Aydoğan obezite cerrahileri ile yeni bir başlangıç sağlanabileceğinin altını çizdi.

Bu kişilerin sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için beslenme ve egzersiz alışkanlıklarında köklü değişikliklere gitmesinin elzem olduğunu hatırlatan Uzman Op. Dr. Aydoğan, kişi yine de kilo veremiyorsa obezite cerrahileri ile yeni bir başlangıç sağlanabileceğini ekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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