HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Obezite Çözüm Merkezi'nde fazla kilolarından kurtuldular

Obezite Çözüm Merkezi'nde fazla kilolarından kurtuldular

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Erzincan'daki merkeze başvuran 211 hasta, aldıkları psikolojik destekle doğal yollardan kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor - Merkezden sorumlu hekim Nergis Akbaş: - "5 ay gibi kısa bir sürede 301 resmi başvuru aldık. Bu başvurulardan tedavilerine devam eden 211 hastamız toplamda 1026 kilo yani 1 tonun üzerinde kilo verdi" - "Daha önceden görüntüsü ve yaşam tarzı ile sosyal izolasyon yaşayan, çok da toplum önüne çıkmak istemeyen bir hasta grubuna sahiptik. Yavaş yavaş hastalarımızın öz güvenlerinin yerine geldiğini gözlemledik"

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Obezite Çözüm Merkezi'ndeki hastalar, psikolojik destek ve doğal yöntemlerle fazla kilolarından kurtuluyor.

Obeziteden kurtulmak isteyenlere hizmet veren merkez, 5 ayda 211 hastanın doğal yollarla en az 8, en fazla da 27 kilo vermesine öncü oldu.

Merkezden yararlanan hastalar, ameliyat yerine doğal yollarla hem fazla kilolarından kurtulmanın hem de sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkezden sorumlu hekim Nergis Akbaş, merkeze başvuran hastaların ilk etapta ölçümlerinin yapıldığını ve vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olanların "obez" olarak değerlendirildiğini söyledi.

- "5 ayda 211 hasta 1 tonun üzerinde kilo verdi"

Merkezde hastaları sağlıklı beslenme, fiziksel etkinlikler ve psikolojik destekle buluşturduklarını ifade eden Nergis, şöyle konuştu:

"Merkezimizde 5 ay gibi kısa bir sürede 301 resmi başvuru aldık. Bu başvurulardan tedavilerine devam eden 211 hastamız toplamda 1026 kilo yani 1 tonun üzerinde kilo verdi. Burada uzman doktor, hemşire, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen kadrosuyla grup eğitimleri, kişiye özel diyet ve modüller uygulayarak hastalarda bilinç değişimini gerçekleştirdik."

Nergis, bir hastanın 5 ayda 27 kilo verdiğine işaret ederek, hastalara bir yıllık program kapsamında doğal yollarla kilo verdirdiklerini aktardı.

Verilen kilolarla hastalarda klinik iyileşme gözlemlediklerini anlatan Nergis, şunları kaydetti:

"Örneğin diyabet hastalarımız ilaçlarını bırakmaya başladılar. Bazı hastalarımız ise ilaç kullanım adedini önemli derecede azaltmış durumdalar. Yine hipertansyon, KOAH ve uyku apnesi gibi pek çok kronik hastalığın gidişatında hastalarımızın verdikleri kilolar ile iyileşme ve rahatlamalarını gördük. Daha önceden görüntüsü ve yaşam tarzı ile sosyal izolasyon yaşayan, çok da toplum önüne çıkmak istemeyen bir hasta grubuna sahiptik. Yavaş yavaş hastalarımızın öz güvenlerinin yerine geldiğini gözlemledik."

- "Kilo vermekle birlikte uykum değişti ve rahatladım"

Merkezden yararlanan 56 yaşındaki Kenan Yücel, eskiden yemek yerken bir türlü doymadığını ifade etti.

Tedavi sürecinde iki ayda 15 kilo verdiğine dikkati çeken Yücel, "Eşimle birlikte karar vererek obezite merkezine başvurduk. Çok memnunum. Kilo vermekle birlikte uykum değişti ve rahatladım. Yatmam, kalkmam, yemem ve içmem her şey değişti. Eskiden beden olarak XL giyiyordum şimdi X'i kaldırdık sadece L beden giymeye başladım." diye konuştu.

Hastalardan Sema Gültepe de geçmişte aşırı kilo nedeniyle birçok hastalığa yakalandığına işaret etti.

Merkeze 3 ay önce başvurduğunu anlatan Gültepe, "Uykuda horlama ve kalpte sıkışma gibi hastalıklar aşırı kilolar nedeniyle bende belirlemeye başlamıştı. Obezite merkezine gelerek yaklaşık 22 kilo verdim. İlk geldiğimde 130 kiloydum şimdi ise 108 kiloya düştüm. Hastalıklarımın belirtilerinden bir şey kalmadı. Oldukça rahatladım. Obezite merkezinden çok memnunum. Herkese burayı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Yüzde 50 ölüm riski olan hastayı 4 günde iyileştirdilerYüzde 50 ölüm riski olan hastayı 4 günde iyileştirdiler
Yüzde 50 ölüm riski olan hastayı 4 günde iyileştirdilerYüzde 50 ölüm riski olan hastayı 4 günde iyileştirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan kilo verdi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına 'Corona' uyarısı!

Türk vatandaşlarına 'gizemli virüs' uyarısı!

Aldığı ilaç liseli Mina'nın hayatını kabusa çevirdi! Vücudu yandı, görme yetisini kaybetti

Aldığı ilaç liseli Mina'nın hayatını kabusa çevirdi

Parkinson nedir? Parkinson tedavisinde erken tanının önemi

Başka hastalıklarla karıştırılıyor! Elleriniz titriyorsa...

Şiddetli ağrılarının sebebi 7 yıl sonra ortaya çıktı!

Doğumdan sonra başladı,nedeni 7 yıl sonra ortaya çıktı!

Çin'de salgının başladığı Vuhan şehrinde toplu ulaşım askıya alınacak

Ülkede alarm durumuna geçildi! Toplu ulaşım askıya alındı

Çin'den sonra bir virüs alarmı daha! Şimdi de Pakistan'a sıçradı

Çin'den sonra bir virüs alarmı daha! Şimdi de o ülkeye sıçradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.