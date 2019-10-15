HABER

"Obezite depresyonu tetikleyebiliyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Atmaca: "Depresyon obeziteyi, obezite depresyonu tetikleyebiliyor. Bazı psikiyatri dergilerinde obezite psikiyatrik bir hastalıktır gibi çok iddialı söylemler bile var"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, obezite ile depresyon arasında ilişki olduğuna işaret ederek, depresyonun obeziteyi, obezitenin depresyonu tetikleyebileceğini söyledi.

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde obezitenin bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütünün obeziteyi kronik bir hastalık olarak tanımladığını belirten Atmaca, aşırı yağ birikimiyle karakterize olan hastalığın estetik kaygılar bir yana pek çok hastalık ile sakatlığa hatta erken ölüme neden olduğuna dikkat çekti.

Obezitenin metabolik sendromun bir parçası olduğunu ifade eden Atmaca, "Eşlik eden tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi dediğimiz kanda yağların yükselmesi, kolestrol yüksekliği, trigliserid yüksekliği ile beraber kardiyovasküler hastalıklara kalp ve damar hastalıklarına yol açıyor. Kalp, damar ve metabolik hastalıklar dışında aslında vücudun tüm sistemlerini etkiliyor." dedi.

Prof. Dr. Atmaca, pek çok rahatsızlığın altında yatan nedenin obezite olduğunu vurgulayarak, aşırı kilonun psikolojiyi de bozduğunu söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Obezite, kişilerin psikolojik durumlarını de etkiliyor. Bazı kanserlerin artışıyla ilişkili. Başta kozmetik bir problem olarak görülüyor obezite. Kişinin vücut algısında bozukluğa, kendini beğenmemeye ve öz güveninde azalmaya yol açıyor. Toplum tarafından obez bireylerin algılanması da farklı. Toplum içinde sosyal hayatta zorluk yaşıyorlar. Otobüste, uçakta yer bulmakta zorluk yaşıyorlar. Toplum dışına itilebiliyorlar. İşsizliğe bile yol açabiliyor. Tüm bunlar kişinin psikolojisini etkiliyor. Eşlik eden hastalıklar ve komplikasyonlar nedeniyle de psikolojisi bozulabiliyor. Hareket kapasitesi de azalıyorsa bu kişinin daha çok eve kapanmasına neden olabiliyor."

Obez hastalarda kişilik bozuklukları da görüldüğünün altını çizen Atmaca, "Kişilik problemleri dışında depresyon ve anksiyete daha yaygın. Çok ilişkili durumlar bunlar. Depresyon obeziteyi, obezite depresyonu tetikleyebiliyor. Bazı psikiyatri dergilerinde obezite psikiyatrik bir hastalıktır gibi çok iddialı söylemler bile var." diye konuştu.

- Doğru beslenme bebeklikte başlıyor

Atmaca, kilolu bireylerin giydiklerini kendilerine yakıştıramadıklarını, bu nedenle sosyal ve iş hayatından kendilerini soyutlandıklarını belirterek, obezitenin eş bulamama, evlenememe gibi sosyal boyutlu olan bir problem olduğunu anlattı.

Doğru beslenme biçiminin bebeklikte başladığına işaret eden Atmaca, annelere uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Bir çocuğu nasıl alıştırırsanız damak zevki öyle gelişiyor. Bir anne, 'Çocuğun yeter ki yesin, daha çok yesin daha lezzetli şeyler yesin' dediği zaman çocuğunu bol şekerli, bol tuzlu, bol karbonhidratlı gıdalarla beslediği zaman çocuk ona alışıyor ve sürekli o yemekleri istiyor. Daha sağlıklı besinleri tercih etmiyor."

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Hedef, her ilde bir riskli bebek izleme merkeziHedef, her ilde bir riskli bebek izleme merkezi
Meme kanseri olan kadınlar da anne olabilirMeme kanseri olan kadınlar da anne olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anksiyete Depresyon obezite Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öz güven Prof. Dr. Ayşegül Atmaca Psikolojik Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.