Obezite gençlerde beyin hasarına yol açıyor

Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, obezitenin gençlerde beyin hasarına yol açtığını ifade ederek, "Son dönemlerde çocuklardaki obezite bizi daha çok korkutuyor" dedi.

Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak bilinen ergenlikte alınan aşırı kiloların gençlerde beyin hasarına yol açtığını söyleyen Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, bu konuda uyardı. Ergenç, kiloların 12-16 yaş arası kişilerin MR bulgularına göre beynin duygusal ve bilinçsel yapısını etkileyen alanlarında ciddi değişimlere yol açtığını ve beyne hasar verdiğini ifade ederek, vücutta aşırı yağlanma olarak tarif edilen obezitenin her yaşta görülebileceğini kaydetti. Ergenç, "Son dönemlerde çocuklardaki obezite bizi daha çok korkutuyor. Günümüzde gençlerde obezitenin artmasının başlıca nedenleri teknolojinin gelişmesi, yanlış beslenme alışkanlıkları, yapay ve katkılı gıdaların tüketilmesi" dedi.

"Obezitenin getirdiği hastalıklar; diyabet, kalp ve damar hastalıkları"

Obezitenin gençlerde birçok hastalığa sebep olduğunun altını çizen Ergenç, "Obezite kalp ve damar hastalıklarına yatkınlık, diyabete yatkınlık gibi ve çeşitli hastalıkların çıkması gibi bozucu faktör olarak görülüyor bunlar. Özellikle Y kuşağındaki ortalama kilo artışının ondan önceki nesle göre çok daha artış gösterdiği saptanmış. Bu kuşaktaki artış 158 milyon çocuğun dünyada artık obez sınıfına girdiği, gireceği 2020 yılı itibarıyla öngörülmekte. Bu çok yüksek bir oran, acil önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.