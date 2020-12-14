Obezite hastalarına Covid-19 uyarısı: Risk artıyor!

Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs genç, yaşlı demeden herkesi etkiliyor. Ancak virüs nedeniyle obezite kişiler daha olumsuz etkileniyor. Yurt dışında yapılan araştırmalarda korona virüsün obez kişiler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vücut kitle indeksi yükseldikçe hastalığın şiddetinin arttığını, daha fazla yoğun bakım tedavisine ve mekanik ventilasyona bağlanma ihtiyacının olduğu belirtildi.

Acıbadem Adana Hastanesini Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Pandemi dönemi bizim yaşam tarzlarımızın tamamen değiştiği bir dönemdir. Daha uzun süre evde ve hareketsiz kalınıyor. Bu nedenle stres faktörleri de artmakta. Stres faktöarlerinin artmasına bağlı olarak bazı iştahı artıran hormonların tetiklenmesine sebep oluyor ve insanları daha fazla şekerli, yağlı gıdalara yönlendirebiliyor. Bu gıdaları tüketme, daha çok kilo alımına yol açıyor. Oysa, hareketsizliğin arttığı ve covid-19 riskinin olduğu pandemi döneminde kiloya da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Covid-19 riskine karşı fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor” diye konuştu.