Obezite hastalarında koronavirüsü riski yüksek

Dünya Obezite Federasyonu (The World Obesity Federation) resmi web adresinden yaptığı yazılı açıklamada, korona virüsü (Covid-19) salgınının obezite hastaları için ciddi risk oluşturduğunu duyurdu.

Öte yandan İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ise korona virüsü hastalarının 3’te 2’sinin aşırı kilolu ve obez olduğunu bildirdi. Ayrıca bu hastaların 60 yaşın altında oldukları da kaydedildi.

NEDEN RİSK ALTINDALAR?

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç de, aşırı kilolu bireyler ile obezite hastalarının korona virüsü salgını açısından yüksek risk grubunda olduklarını ifade etti. Ergenç, "Çalışmalar, obez ve aşırı kilolu bireylerin, ciddi komplikasyonlara maruz kalma veya grip gibi enfeksiyonlardan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Aşırı kilolu kişilerin bağışıklık sistemleri, sürekli olarak inflamasyonun hücrelere verdiği hasarı korumaya ve onarmaya çalışır. Tüm enerjisini iltihaplanmaya karşı kullanmak da, vücudun savunma sisteminin Covid-19 gibi yeni bir enfeksiyona karşı zayıf düşmesine neden olur" dedi.