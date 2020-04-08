HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Obezite hastalarında koronavirüsü riski yüksek

Obezite hastalarında koronavirüsü riski yüksek

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Aşırı kilolu bireyler ile obezite hastalarının koronavirüs salgınına karşı daha savunmasız olduğunu söyleyen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, koronavirüs karşısında yüksek risk grubunda bulunan obezite hastaları için önemli bilgiler verdi.

Obezite hastalarında koronavirüsü riski yüksek

Dünya Obezite Federasyonu (The World Obesity Federation) resmi web adresinden yaptığı yazılı açıklamada, korona virüsü (Covid-19) salgınının obezite hastaları için ciddi risk oluşturduğunu duyurdu.

Öte yandan İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ise korona virüsü hastalarının 3’te 2’sinin aşırı kilolu ve obez olduğunu bildirdi. Ayrıca bu hastaların 60 yaşın altında oldukları da kaydedildi.

NEDEN RİSK ALTINDALAR?

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç de, aşırı kilolu bireyler ile obezite hastalarının korona virüsü salgını açısından yüksek risk grubunda olduklarını ifade etti. Ergenç, "Çalışmalar, obez ve aşırı kilolu bireylerin, ciddi komplikasyonlara maruz kalma veya grip gibi enfeksiyonlardan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Aşırı kilolu kişilerin bağışıklık sistemleri, sürekli olarak inflamasyonun hücrelere verdiği hasarı korumaya ve onarmaya çalışır. Tüm enerjisini iltihaplanmaya karşı kullanmak da, vücudun savunma sisteminin Covid-19 gibi yeni bir enfeksiyona karşı zayıf düşmesine neden olur" dedi.

'DAHA ÇOK RİSKE AÇIK OLDUĞUNU NET BİR ŞEKİLDE SÖYLEYEBİLİRİZ'

Op. Dr. Tufan Ergenç, şöyle devam etti:

"Vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan hastaların çoğunda basit nefes darlığından obezite hipoventilasyon sendromuna (OHS) kadar değişen solunum problemleri de mevcuttur; ayrıca obez ve aşırı kilolu kişiler meyve ve sebze gibi bağışıklık sistemini sağlıklı tutan lif ve antioksidan içeren gıdaları da yeterince tüketmiyor. Öte yandan çalışmalar, fiziksel aktivitenin, bağışıklığı desteklemeye yardımcı olan bazı bağışıklık hücrelerinin sayısını arttırdığını göstermiştir. Aşırı kilo sorunu olan birçok kişinin ortak özelliği ise hareketsiz yaşamdır. Bu gibi faktörler göz önüne alındığında, obezite hastalarının yeni korona virüsü salgınına karşı sağlıklı bir kişiye kıyasla daha çok riske açık olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz."

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, korona virüsü salgınından korunma noktasında herkes için geçerli olan önlemlerin obezite sorunu yaşayan kişiler açısından çok daha büyük önem arz ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Hastaların bu dönemde beslenmelerine ve uyku düzenlerine ekstra dikkat etmelerini, evde doktorlarının da önerdiği şekilde egzersizlerini düzenli bir şekilde yapmalarını, zorunda kalmadıkça asla dışarı çıkmamalarını, kullandıkları ilaçları aksatmamalarını öneriyoruz." (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Vitamin ve besin takviyelerine dikkat! Yarardan çok zararı varVitamin ve besin takviyelerine dikkat! Yarardan çok zararı var
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
obezite kilo

En Çok Okunan Haberler

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göz muayenesinde koronavirüs önlemi! Artık muayene böyle olacak

Göz muayenesinde koronavirüs önlemi! Artık muayene böyle olacak

Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için 7 altın kural!

Vitamin ve besin takviyelerine dikkat! Yarardan çok zararı var

Akciğer egzersizleri ile koronavirüse meydan okuyun

10 dakika bunu yaparsanız...İşte akciğerleri güçlendirme yöntemi

Koronavirüs tedavisine ivme kazandıracak gelişme: 'Virüsü izole ettik'

Koronavirüs tedavisinde sevindiren gelişme! 'Virüsü izole ettik'

Sosyal izolasyonda online terapi nasıl uygulanır?

Sosyal izolasyonda online terapi nasıl uygulanır?

Solunum egzersizleri ile akciğer kapasitenizi geliştirebilirsiniz

Solunum egzersizleri ile akciğer kapasitenizi geliştirin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.