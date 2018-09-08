Obezite hastası kadın tedavi altına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde obezite hastası kadın sağlık personelince evinden alınarak kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Günnur Göçen (56), uzun yıllardır mücadele ettiği obezite nedeniyle 250 kilograma çıkınca 1 yıldır yatağa bağımlı hale geldi.
Haber verilmesi üzerine Babaeski Devlet Hastanesi yetkilileri kadını evinden alarak, tedavisine başladı.
Göçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine yardım eli uzatan devlet yetkililerine teşekkür etti.
Yaklaşık 1 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşadığını anlatan Göçen, çok zor bir süreç geçirdiğini, en kısa sürede sağlığına kavuşmak için dua ettiğini belirterek, herkes gibi yürümek istediğini sözlerine ekledi.
Kadını hastanede ziyaret eden AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Ali Gencal ise tüm tedavi masrafını üslendiklerini söyledi.
Ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Gencal, obezite hastası kadına acil şifalar dileğinde bulundu.
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