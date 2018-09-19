Dünya Sağlık Örgütü'nün en son verilerine göre dünyada yaklaşık 2 milyar fazla kilolu bireyin olduğu ve bunların yaklaşık 700 milyonunun obez olduğunu dile getiren Coşkun, obezitenin küresel bir sağlık sorununa dönüştüğünü, önlenebilir ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

"Obezite İçin Harekete Geç" konulu programda, aşırı kilo ve obezitenin, sağlığa zarar verebilecek anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlandığını belirten Coşkun, dünyada 1975’ten günümüze kadar obezite oranının yaklaşık 3 kat arttığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Coşkun, "Obezite, kalp hastalıkları, diyabet, solunum hastalıkları, yüksek kolesterol, karaciğer hastalıkları, kısırlık, kanser gibi birçok hastalık için önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir." dedi.

"Obezite devlet ekonomilerine de ciddi anlamda yük getirmektedir. Obezite, kalp hastalıkları, diyabet, solunum hastalıkları, yüksek kolesterol, karaciğer hastalıkları, kısırlık, kanser gibi birçok hastalık için önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Özellikle orta yaşlarda gelişen şeker (diyabet) hastalığının birinci sebebi obezite olarak kabul edilmektedir. Uluslararası Kanser Araştırma Kuruluşu'nun verilerine bakıldığında yılda en az yarım milyon kanser vakasına obezitenin sebep olduğu görülmektedir. "

Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Taşan da obezitenin vücuttaki yağ oranının artışıyla seyreden önemli bir metabolik hastalık olduğunu vurguladı.

Taşan, "Tartıya çıktığınız zaman ölçtüğünüz ağırlık sizin gerçek kilonuz değil. Çünkü sizin yağ oranınız fazla kas kitleniz az olabilir. Obezitenin tanımlanması çok kolay değil. En sık kullanılan yöntem beden kitle indeksinin ölçülmesi. Ağırlığın boya oranı basitçe obeziteyi ifade eder ama bunun da kaçırdığı nokta bel çevresidir. Belin de ölçülmesi lazım. Bel çevresi kadınlarda 88 santimetre, erkeklerde 102 santimetreyi geçerse obezite riski devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, hastane bahçesine kurulan çadırda obezite ile ilgili farkındalığı arttırmak için ücretsiz ölçüm yapıldı.

