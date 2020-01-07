HABER
  4. Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara dikkat

Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Obezitenin tüm toplumu etkileyen ve yaygın görülen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Endokrin Uzmanı Dr.

Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara dikkat

İSTANBUL, (DHA)- Obezitenin tüm toplumu etkileyen ve yaygın görülen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Endokrin Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, hastalığın erkeklerde hızla arttığını söyledi. Alarslan, tedavide kullanılan ilaçlara dikkat çekerek, “Bakanlık onayı olmayan, içeriği bilinmeyen ilaçların, bitkisel ajanların, zayıflama çaylarının kilo vermek için kullanılması ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Sağlığı olumsuz etkileyen obezite, günümüzde önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Obezite ve hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç tedavisine dikkat çeken Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrin Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda uyardı. Uzm. Dr. Pınar Alarslan, obezitenin neden olduğu hastalıklar hakkında şunları söyledi:

SON YILLARDA ERKEKLERDE DE SIK GÖRÜLÜYOR

“Başta tip 2 diyabet olmak üzere kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, inme, çeşitli kanserler, karaciğer yağlanması, mide reflüsü, safra yolları hastalığı, infertilite (kısırlık), kemik erimesi ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Bu sebeple tedavi edilmesi zorunludur. Ülkemizde yetişkin toplumunda obezite prevalansı, yüzde 30’luk kritik yüksek oranı aşmıştır. Obezite sıklığı kadınlarda daha yüksek olmakla beraber, son yıllarda erkeklerdeki hızlı artış da dikkati çekmektedir.”

“ÖNERİLERE UYMAYAN HASTALARDA İLAÇ KİLO KAYBI SAĞLAMIYOR”

Kilo kaybının sağlanması adına ilacın yanı sıra gerekli önlemlerin dikkate alınması uyarısında bulunan Uzm. Dr. Pınar Alarslan, “Aldığınız enerji, harcadığınız enerjiden fazla ise kilo alırsınız. İdeal vücut ağırlığında olmak ve bunu koruyabilmek için yapılması gereken ise aldığımız ve harcadığımız enerji arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Obezitede ilaç tedavisi vücut kitle indeksi yüksek olup diyet, egzersiz ve davranış değişikliği uygulamaları denendiği halde kilo kontrolü sağlanmayan hastalara uygulanır. Diyabet, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, hipertansiyon, dislipidemi, uyku apnesi gibi riskli hastalara uygulanır. Ancak gerekli önerilere uymayan hastalarda hiçbir ilacın kilo kaybı sağlamayacağı unutulmamalıdır” dedi.

İÇERİĞİ BİLİNMEYEN İLAÇLAR CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Dünyada obezite tedavisinde kullanılan ilaçların yağ emilimini bozan, glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) analoğu, serotonin agonisti, sempatomimetik ve kombine ajanlar olarak sınıflandırıldığını belirten Uzm. Dr. Pınar Alarslan, “Her ilacın etkisi kadar yan etkileri de bulunduğundan obez hastaların mutlaka endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlarınca takibi uygun olacaktır. Yeterli kilo kaybı sağlanıp ilaç tedavisine son verilenlerde de ömür boyu uygun hayat tarzına devam edilmelidir. Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan, içeriği bilinmeyen ilaçların, bitkisel ajanların, zayıflama çaylarının kilo vermek için kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
DÜ Hastanesi Ortadoğu ve Balkanların sağlık üssü olduDÜ Hastanesi Ortadoğu ve Balkanların sağlık üssü oldu
Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıl dönmesi ve hemoroid hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenler!

Erkeklerin korkulu rüyası artık işkence olmaktan çıkıyor!

Yeni paketlerle birlikte sigaranın tadı da mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, iki yılda 116 kilo verdi

Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, iki yılda 116 kilo verdi

300 milyon insanın ortak sorunu! Soğuk hava tetikliyor

300 milyon insanın ortak sorunu! Soğuk hava tetikliyor

3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!

3,5 yıl tedavi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği an!

Engelli kızıyla yağmurda oynayan muhteşem baba!

Engelli kızıyla yağmurda oynayan muhteşem baba!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.