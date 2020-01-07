Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara dikkat

İSTANBUL, (DHA)- Obezitenin tüm toplumu etkileyen ve yaygın görülen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Endokrin Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, hastalığın erkeklerde hızla arttığını söyledi. Alarslan, tedavide kullanılan ilaçlara dikkat çekerek, “Bakanlık onayı olmayan, içeriği bilinmeyen ilaçların, bitkisel ajanların, zayıflama çaylarının kilo vermek için kullanılması ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Sağlığı olumsuz etkileyen obezite, günümüzde önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Obezite ve hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç tedavisine dikkat çeken Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrin Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda uyardı. Uzm. Dr. Pınar Alarslan, obezitenin neden olduğu hastalıklar hakkında şunları söyledi:

SON YILLARDA ERKEKLERDE DE SIK GÖRÜLÜYOR

“Başta tip 2 diyabet olmak üzere kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, inme, çeşitli kanserler, karaciğer yağlanması, mide reflüsü, safra yolları hastalığı, infertilite (kısırlık), kemik erimesi ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Bu sebeple tedavi edilmesi zorunludur. Ülkemizde yetişkin toplumunda obezite prevalansı, yüzde 30’luk kritik yüksek oranı aşmıştır. Obezite sıklığı kadınlarda daha yüksek olmakla beraber, son yıllarda erkeklerdeki hızlı artış da dikkati çekmektedir.”