"Obezite ile mücadele" alt komisyonu toplandı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, "Dünyada, 2016 yılında 5 yaş altı çocukların 41 milyonu fazla kilolu. Obezite çocuklarda da çok yüksek rakamlara ulaştı." dedi.

Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddiaların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

En yaşlı üye sıfatıyla AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in başkanlık ettiği toplantıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır alt komisyon başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tekin, komisyona obeziteyle mücadeleye ilişkin sunum yaptı.

Obez hastalarda, diyabete yatkınlık, kalp damar hastalıkları ve kas eklem problemlerinin artığını belirten Tekin, bu nedenle bütün ülkelerde ciddi obezite programları uygulandığını ifade etti.

Çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmesi, masa başında işlerin artması ve hazır gıdalarla beslenilmesinin sağlığı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tekin, dünyada her yıl 3,4 milyon insanın fazla kilodan kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybettiğini söyledi.