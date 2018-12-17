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"Obezite ile mücadele" alt komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 16:43 | Son Güncelleme

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin: - "Dünyada, 2016 yılında 5 yaş altı çocukların 41 milyonu fazla kilolu. Obezite çocuklarda da çok yüksek rakamlara ulaştı" - "Her yıl 3,4 milyon insan, fazla kilodan kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybediyor"

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, "Dünyada, 2016 yılında 5 yaş altı çocukların 41 milyonu fazla kilolu. Obezite çocuklarda da çok yüksek rakamlara ulaştı." dedi.

Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddiaların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

En yaşlı üye sıfatıyla AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in başkanlık ettiği toplantıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır alt komisyon başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tekin, komisyona obeziteyle mücadeleye ilişkin sunum yaptı.

Obez hastalarda, diyabete yatkınlık, kalp damar hastalıkları ve kas eklem problemlerinin artığını belirten Tekin, bu nedenle bütün ülkelerde ciddi obezite programları uygulandığını ifade etti.

Çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmesi, masa başında işlerin artması ve hazır gıdalarla beslenilmesinin sağlığı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tekin, dünyada her yıl 3,4 milyon insanın fazla kilodan kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybettiğini söyledi.

Obezitenin, çocukluk çağında erken ölüme, engelliliğe, solunum güçlüğüne, hipertansiyona, kalp damar hastalıklarına neden olabildiğinin altını çizen Tekin, "Dünyada, 2016 yılında 5 yaş altı çocukların 41 milyonu fazla kilolu. Obezite çocuklarda da çok yüksek rakamlara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Tekin, çocukluk yaş grubundan itibaren her yaş grubunda obezite ile ciddi manada mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, alt komisyonun çalışma usul ve esasları da belirlendi.

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obezite ile mücadele

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