Obezite ile mücadele için 30 Obezite Merkezi açılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, obezite ile mücadele kapsamında 30 Obezite Merkezi açılacak.

Sağlık alanına ilişkin birçok reform ve yeniliğin yer aldığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na göre bağımlılık ile etkin mücadele amacıyla sigara bırakma polikliniği sayısı 473'ten 485'e çıkarılacak ve davranışsal bağımlılıklara yönelik farkındalık faaliyetleri kapsamında, 500 bin öğrenci ve 100 bin aileye ulaşılacak.

İZCİ Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi'nin uygulamaya konulması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalık artırılacak. Koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında 1 milyon öğrenciye diş macunu-fırçası seti dağıtılacak ve flor vernik uygulanması yapılacak.

Sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılması için okullarda kantin logosu uygulaması başlatılacak ve bu kapsamda ilgili paydaşlarla iş birliğine gidilecek.

- Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı düzenlenecek