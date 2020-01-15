HABER
  4. Obezite ile mücadele TBMM alt komisyonunda ele alınıyor

Obezite ile mücadele TBMM alt komisyonunda ele alınıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

Dr.

Dr. Ender Saraç, kahvaltı ile ilgili tartışmalar konusunda, “Acıkmadan yeme kısmına katılıyorum. Ama kahvaltı tüm dünyada en önemli öğündür. Binlerce yıldır çok sevdiğim bir deyiş var; ‘Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin.’ Bizim klasik kahvaltı değil, hamur işleri, simitler, börekler değil, daha çok protein ağırlıklı, yumurta, özellikle çökelek gibi bol D vitaminli, kalsiyumlu peynir, bol yeşillik üstüne limon sıkarak olmazsa olmazımız” dedi.
TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı. Komisyonda sunum yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Emel Ergül dinlenildi. Saraç ve Ergül, komisyon toplantı öncesinde gazetecilerin kahvaltıya yönelik sorularını cevapladı. Dr. Ender Saraç, kahvaltıya yönelik olarak, “Acıkmadan yeme kısmına katılıyorum. Ama kahvaltı tüm dünyada en önemli öğündür. Binlerce yıldır çok sevdiğim bir deyiş var; ‘Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin.’ Bizim klasik kahvaltı değil, hamur işleri, simitler, börekler değil, daha çok protein ağırlıklı, yumurta, özellikle çökelek gibi bol D vitaminli, kalsiyumlu peynir, bol yeşillik üstüne limon sıkarak olmazsa olmazımız. Zeytinyağ, yanında alkali yüksek çay, tercihimiz yeşil çay. Bence kahvaltıdan vazgeçmeyelim” dedi.
Kahvaltı edip etmediğine yönelik soruya Saraç, “Ekşi mayalı bir dilim ekmek, yeşillik, bolca zeytin, az yağlı çökelek peyniri yedim” yanıtını verdi.
Saraç, “Kahvaltıda hamur işleri, şeker, glisemik endeksi yüksek bir kahvaltıdan bahsetmiyorum. Tarhana çorbaları, mercimek çorbası haftada iki kere öneriyorum” şeklinde konuştu.
İdeal öğüne yönelik soruya Saraç, “Günde iki öğün. Çok çalıştığım, spor yaptığım günler haricinde iki öğün beslenirim. Geç bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği, 16 saat açlığa katılıyorum. Geleneksel orucu da yapıyorum. Bence iki öğün beslenebiliriz” diye konuştu.
Saraç, kışın akşam yemeğinin saat 18.30, 19.00, yazın ise 19.30-20.00’den geç yenmemesi gerektiğini söyledi. Saraç, kahvaltı yaptığını söyleyerek, “Kahvaltı yapmadan asla evden çıkmam. Kahvaltıyı önemli bulunuyorum. Kahvaltıda demlenmiş çay, bal, ekmek” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Emel Ergül ise, kahvaltı konusunda, “Kesinlikle kahvaltı gereklidir. Acıkmadan kahvaltı yapmak doğru değil. Acıkmış olmanız gerekiyor, otomasyon değil, gerçekten açlık hissetmeniz gerekiyor. Çok aç değilseniz gerekli değil” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildiEkrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi
Adalet Bakanı Gül: "E-tebligat ile 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır"Adalet Bakanı Gül: "E-tebligat ile 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır"

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Prof. Özden Zeynep Oktav, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Bakan Akar'dan Türkiye ve Suriye istihbaratı arasındaki görüşmelerle ilgili açıklama

Türkiye ve Suriye istihbaratı görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Kılıçdaroğlu: Oyumuz düşük ama küsme hakkımız da yok

Kılıçdaroğlu: Oyumuz düşük ama...

MHP'li belediye başkanı Birol Şahin hakkında flaş karar

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.