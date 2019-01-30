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Obezite ile mücadeleye destek

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 06:33 | Son Güncelleme

Türk Böbrek Vakfı’nın uzun zamandır sürdürdüğü “obezite ile mücadele” çalışmalarına destek veren Hasan Yalnızoğlu, profesyonel spor eğitmeni kimliği ile kamera karşısına geçti.Türk Böbrek Vakfı’nın okullarda sürdürdüğü sağlıklı beslenme eğitimlerinde çocukların sevgi seli ile karşılanan Yalnızoğlu, vakfın “obezite ile mücadele” çalışmaları kapsamında, ilköğretim okullarında ve yetişkin eğitimlerinde gösterilmek üzere doğru egzersiz çalışmaları videosu için kamera karşısına geçti.Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Sevgili Hasan yaklaşık dört yıldır vakfımızın tüm çalışmalarına destek veriyor; sadece İstanbul içi değil, İstanbul dışındaki okul eğitimlerimize dahi koşarak geliyor.

Türk Böbrek Vakfı’nın uzun zamandır sürdürdüğü “obezite ile mücadele” çalışmalarına destek veren Hasan Yalnızoğlu, profesyonel spor eğitmeni kimliği ile kamera karşısına geçti.
Türk Böbrek Vakfı’nın okullarda sürdürdüğü sağlıklı beslenme eğitimlerinde çocukların sevgi seli ile karşılanan Yalnızoğlu, vakfın “obezite ile mücadele” çalışmaları kapsamında, ilköğretim okullarında ve yetişkin eğitimlerinde gösterilmek üzere doğru egzersiz çalışmaları videosu için kamera karşısına geçti.
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Sevgili Hasan yaklaşık dört yıldır vakfımızın tüm çalışmalarına destek veriyor; sadece İstanbul içi değil, İstanbul dışındaki okul eğitimlerimize dahi koşarak geliyor. Gittiğimiz tüm okullarda çocuklar tarafından bir yıldız gibi karşılanıyor ve sporun önemi ve hayatımıza kattığı disiplini anlatması büyük bir dikkatle dinleniyor. Bu nedenle yine diyabet ve obezite ile mücadelede sporun önemini anlatmak üzere yaptığımız video çalışmasında da gönüllü görev aldı. Toplum sağlığı için yaptığı katkılar son derece önemli” dedi.
Hasan Yalnızoğlu ise “Çocuklar beni ekranlardan tanısa da profesyonel spor eğitmeni kimliğim ağır basıyor. Çocuklar tarafından sevilmek çok onur verici. Onların bu sevgisini doğru mesajlarla, hayatlarına değer katabilecek şekilde yönlendirebiliyorsam ne mutlu bana! Vakfın çalışmalarına katılmak, destek vermek benim için topluma olan borcumu ödemek demek. Yaptıklarımızın çocuklar tarafından karşılık bulduğunu görmek ise paha biçilemez bir duygu” dedi.

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